На Украине при падении военного вертолета погибли комбриг и три летчика

Связь с вертолетом Ми-8, который совершал учебно-тренировочный полет, была потеряна накануне вечером. Позже выяснилось, что вертолет разбился возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области. На борту находились четыре человека, в том числе и командир авиационной бригады, базирующейся во Львовской области, говорится в сообщении, опубликованном в Facebook Сухопутных войск ВС Украины. Все они погибли.
Причины аварии неизвестны. Для расследования причин случившегося на место выехала комиссия Министерства обороны Украины, Генерального штаба и командования Сухопутных войск.
В конце марта крупная авария с участием военного вертолета произошла в Казахстане. В Кызылординской области разбился Ми-8, который участвовал в учениях. В результате инцидента погибли 13 человек.
Расследовавшая происшествие комиссия пришла к выводу, что причинами катастрофы стали «непредвиденное воздействие метеорологических факторов на воздушное судно вследствие непреднамеренного попадания экипажа в непрогнозируемые опасные явления погоды и человеческий фактор, повлекшие за собой выход вертолета на критические режимы полета и его разрушение в воздухе».