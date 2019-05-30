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Общество ,  
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На Украине при падении военного вертолета погибли комбриг и три летчика
В Ровенской области Украины разбился вертолет Ми-8, на борту которого находился командир 16-й отдельной бригады армейской авиации и еще три члена экипажа. Все они погибли. Причины авиакатастрофы неизвестны
Фото: Стрингер / РИА Новости

Связь с вертолетом Ми-8, который совершал учебно-тренировочный полет, была потеряна накануне вечером. Позже выяснилось, что вертолет разбился возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области. На борту находились четыре человека, в том числе и командир авиационной бригады, базирующейся во Львовской области, говорится в сообщении, опубликованном в Facebook Сухопутных войск ВС Украины. Все они погибли. 

Причины аварии неизвестны. Для расследования причин случившегося на место выехала комиссия Министерства обороны Украины, Генерального штаба и командования Сухопутных войск. 

В конце марта крупная авария с участием военного вертолета произошла в Казахстане. В Кызылординской области разбился Ми-8, который участвовал в учениях. В результате инцидента погибли 13 человек.

Расследовавшая происшествие комиссия пришла к выводу, что причинами катастрофы стали «непредвиденное воздействие метеорологических факторов на воздушное судно вследствие непреднамеренного попадания экипажа в непрогнозируемые опасные явления погоды и человеческий фактор, повлекшие за собой выход вертолета на критические режимы полета и его разрушение в воздухе».

Автор: Артем Филипенок
Теги: Вертолет, Ми-8, Украина
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