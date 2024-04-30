В ООН заявили о дискриминации цыган в Молдавии

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации сообщил, что дети-цыгане реже других посещают школы и часто бросают учебу, кроме того, в школах страны есть только один учитель из числа цыган

Флаг Молдавии (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

В Молдавии существует дискриминация в отношении представителей этнических меньшинств, в частности цыган (рома), сообщил комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации.

В докладе на эту тему говорится, что в комитете встревожены низкой посещаемостью школ среди детей из общин рома, особенно девочек. Комитет отметил, что дети из этой общины часто бросают школу. Кроме того, в ООН обратили внимание на то, что в государственных школах работает только один учитель из числа цыган.

Комитет призвал молдавские власти активизировать усилия по обеспечению доступа детей-рома к качественному и инклюзивному образованию и повышению уровня посещаемости школ. Среди предлагаемых им мер — разъяснение важности обучения детей в цыганских общинах и привлечение к преподавательской работе большего числа представителей этнических меньшинств.

Также в ООН рекомендовали Кишиневу внедрять в законодательство положения по борьбе с дискриминацией, расистскими высказываниями и преступлениями на почве ненависти в отношении представителей этнических сообществ, включая цыган.

Согласно переписи населения 2014 года, при общей численности населения 2 млн 800 тыс. человек цыган в Молдавии проживало менее 10 тыс. Новая перепись проходит в этом году.

В 2022-м организация Human Rights Watch сообщала о дискриминационных действиях молдавских властей в отношении цыган-беженцев из Украины. По ее данным, их размещали отдельно от беженцев из других этнических групп. В частности, опрошенные организацией волонтеры рассказали, что цыганам отказывали в размещении в крупнейшем в стране центре приема беженцев в MoldExpo в Кишиневе. «Правительство распорядилось, что это место не для цыган», — сказал один из сотрудников центра. Глава центра и власти Кишинева опровергли информацию о проведении подобной политики.