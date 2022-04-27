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Общество ,  
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Путин анонсировал индексацию пенсий и пособий «в ближайшее время»

Путин: в ближайшее время будут приняты конкретные решения по индексации пособий и пенсий
Путин пообещал принятие «конкретных мер» по индексации соцвыплат и пенсий в ближайшее время. Его помощник ранее напомнил о «рекордном профиците» бюджета России по итогам первого квартала, что поможет нарастить социальную помощь
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Индексация пенсий, зарплат специалистов в бюджетной сфере и социальных пособий произойдет в России в скором времени, заявил президент Владимир Путин на встрече с Советом законодателей. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Хочу отметить, что в ближайшее время будут приняты конкретные решения», — пообещал президент.

Для выполнения этого решения, продолжил Путин, парламентариям следует «самым тщательным образом отработать» необходимые поправки и правовые механизмы. По его словам, эти меры направлены на помощь наиболее уязвимым группам россиян.

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О внеплановой индексации Путин ранее сказал на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов, там также присутствовали главы российских субъектов, члены правительства и полпреды президента. Путин поручил в короткие сроки проверить эффективность уже принятых решений, направленных на поддержку лишившихся работы жителей России, отметив, что эти меры следует расширять из-за ущерба от доходов от роста цен.

«В ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат», — пообещал тогда президент. Соответствующие идеи члены правительства должны были представить до 20 апреля.

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В середине апреля помощник президента Максим Орешкин также сказал о скорой индексации пенсий, зарплат у бюджетников, минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума и других соцвыплат. Он указал, что по результатам первого квартала за этот год бюджет страны оказался в «рекордном профиците». По словам Орешкина, это говорит, что у России «с финансами все в порядке».

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Именно поэтому те же социальные расходы, они не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться», — пояснил он.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Путин индексация пенсии пособия
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