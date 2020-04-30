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СМИ узнали о смерти сотрудника ФСО из-за коронавируса

По данным Meduza, ему было 34 года. Умерший сотрудник ФСО несколько раз обращался в поликлинику, на КТ у него подтвердилось воспаление легких. Через несколько дней его ввели в кому и подключили к ИВЛ
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В результате заражения коронавирусом в Москве умер сотрудник Федеральной службы охраны, капитан Александр Филатов. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на источник в ведомстве и двух знакомых умершего.

По словам собеседника издания из ФСО, мужчина умер 26 апреля. После посещения больницы он получил больничный и рекомендацию приехать через три дня. Филатову сделали рентген, но врачи не увидели ничего подозрительного. Когда его состояние ухудшилось, сотруднику ФСО сделали компьютерную томографию (КТ), которая показала двустороннее воспаление легких. Через два дня Филатова ввели в искусственную кому, затем подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, через 11 дней он умер.

Источник издания в ФСО также сообщил, что к 22 апреля коронавирус подтвердили еще у 20 сотрудников ведомства. РБК направил запрос в центр по связям с прессой и общественностью ФСО.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Как пишет Meduza, порядок проверки на коронавирус распространялся и на тех сотрудников, которые работают в Кремле. По словам собеседника издания, при входе у них измеряли температуру, а защитные маски в основном выдавали руководству, до рядовых сотрудников «они могут не доходить».

Центр Минобороны для больных коронавирусом в Одинцово. Фоторепортаж
Фотогалерея 

По данным на 29 апреля, в России подтвердили 99,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, большинство из них — в Москве (50,6 тыс. человек). В общей сумме в результате COVID-19 скончались 972 человека. К 29 апреля за сутки в России умерло рекордное количество людей с коронавирусом — 108 человек.

Автор: Гаяна Демурина
При участии: Роман Кирьянов
Теги: ФСО, коронавирус
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