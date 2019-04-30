Начальник управления Генпрокуратуры заработал в два раза больше Чайки

Начальник управления Генпрокуратуры заработал в два раза больше Чайки

Из сотрудников Генеральной прокуратуры больше всего в 2018 году заработали начальники управлений Алексей Шекк и Дмитрий Данилов. Супруга советника генпрокурора Руслана Гурьева лидирует по доходу среди жен служащих прокуратуры

Юрий Чайка (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В прошлом году больше всего в Генеральной прокуратуре РФ заработал начальник управления информационных технологий Алексей Шекк (21 млн руб.), следует из декларации о доходах сотрудников ведомства за 2018 год, опубликованной на сайте Генпрокуратуры.

В сообщении прокуратуры отмечается, что 18 млн руб. из этой суммы — это доход от продажи квартиры. На втором месте после Шекка идет начальник отдела управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Дмитрий Данилов с доходом 13,2 млн руб.

Далее идет бывший прокурор Приморского края Сергей Бессчасный — 10,4 млн руб. Сейчас он руководит организационным управлением Генпрокуратуры. После Бессчасного по уровню доходов следуют главный военный прокурор Валерий Петров (9,8 млн руб.) и сам генеральный прокурор Юрий Чайка (9 млн руб.).

Доход генпрокурора снизился за год более чем на 20%. Год назад Чайка заработал 11,724 млн руб. Таким образом, его доход сократился более чем на 2,5 млн руб. Еще сильнее снизился доход супруги генпрокурора: с 8,28 млн до 2,76 млн руб. Юрий Чайка является собственником квартиры площадью более 200 кв. м и автомобиля ГАЗ-13 («Чайка»). Жена генпрокурора не задекларировала никаких транспортных средств.

Доход ключевых заместителей Чайки не попадает в топ-5 среди сотрудников прокуратуры. В декларации Александра Буксмана говорится о доходе 5,5 млн руб. Владимир Малиновский заработал в прошлом году 4,6 млн руб., Виктор Гринь — 4,4 млн руб., Андрей Кикоть — 4,3 млн руб.