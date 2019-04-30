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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Годовой доход Юрия Чайки сократился более чем на 20%

Годовой доход генерального прокурора Юрия Чайки составил 9,053 млн руб., следует из опубликованной на сайте Генпрокуратуры декларации за 2018 год.

Год назад Чайка указал, что за 2017 год заработал 11,724 млн руб. Таким образом, его доход сократился более чем на 2,5 млн руб.

Еще сильнее снизился доход супруги генпрокурора: с 8,28 млн руб. до 2,76 млн руб.

Изменений в указанном в декларации имуществе нет. Чайка указал, что ему принадлежит квартира площадью 203,6 кв. м в России и автомобиль ГАЗ-13. Его жене принадлежит доля в той же квартире, а также нежилое помещение площадью 175,3 кв. м.

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По итогам 2017 года доходы генпрокурора выросли на 26%. Как следует из новой декларации, за 2018 год они сократились примерно на 23%.

Теги: Юрий Чайка, доходы
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