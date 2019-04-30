Силовики пришли с обысками по делу куратора ТЭК в полиции Москвы

Силовики пришли с обысками по делу куратора ТЭК в полиции Москвы

В Москве и Московской области идут обыски по адресам, где проживали бывшие высокопоставленные сотрудники МВД. Полицейские арестованы, их подозревают в вымогательстве у бизнесмена взятки в размере 20 млн руб.

Фото: РИА Новости

Во вторник, 30 апреля, по 15 адресам в Москве и Подмосковье проводятся обыски в домах и квартирах арестованных в январе высокопоставленных сотрудников полиции, рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД, информацию подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

Следственные действия проводят сотрудники управления собственной безопасности МВД при участии сотрудников ФСБ, которые обеспечивают оперативное сопровождение дела. «Обыски проходят с 6 утра и до настоящего времени», — отметил источник в полиции.

«Следственные действия ведутся по месту жительства экс-руководителя 12-го отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД по Москве Евгения Кашматова, а также у заместителя начальника отдела Управления «Ц» Главного управления собственной безопасности МВД Дмитрия Атаева», — рассказал источник в полиции. Кашматов курировал топливно-энергетический комплекс и ЖКХ столицы, а Атаев — тыловой блок МВД.

Пресненский суд Москвы арестовал Кашматова и Атаева в конце января по делу о вымогательстве взятки в 20 млн руб. у представителя «ЭМК-Инжиниринг», подконтрольной структурам Юрия Ковальчука.

Как рассказал РБК собеседник в полиции, по информации следствия, бывшие сотрудники МВД пытались инициировать прекращение уголовного дела, которое было возбуждено в отношении них, и искали выход на Следственный комитет и Мосгорсуд.