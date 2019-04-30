В Белоруссии задержали главу национального оператора связи

По данным источников белорусских СМИ, его подозревают в коррупции. Дело против него находится в ведении республиканского КГБ

Сергей Сиводедов (Фото: РУП «Белтелеком»)

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали генерального директора «Белтелекома» Сергея Сиводедова. Об этом сообщает издание TUT.by со ссылкой на четырех информированных источников, а также местный портал Onliner.

По данным TUT.by, главу национального оператора связи задержали около недели назад. «Повод традиционный — коррупция», — сказал источник.

В приемной Сиводедова изданию указали, что с прошлой недели он находится на больничном. В Комитете государственной безопасности (КГБ) не подтвердили и не опровергли информацию о задержании Сиводедова.

Onliner также отмечает, что причиной задержания стало обвинение в коррупции. Делом против гендиректора «Белтелекома» занимается КГБ.