В «Яндексе» произошел сбой в работе сервисов

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Пользователи сервисов «Яндекса» столкнулись со сбоями в их работе. По данным сервиса Downdetector, на работу «Яндекса» за сутки поступило 845 жалоб, больше всего — из Костромской и Астраханской областей.

Подавляющая часть жалоб связана с работой сервисов (37%) и сайта (26%). Специалисты компании уже работают над устранением неполадок, сообщила ТАСС пресс-служба «Яндекса».

«У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам «Яндекса». Наши специалисты работают над устранением сложностей», — рассказали в пресс-службе.

Накануне, 26 марта, в работе Системы быстрых платежей (СБП) возник сбой, пользователи пожаловались на невозможность совершить перевод.

Роскомнадзор отметил, что всплеск обращений о проблемах с оплатой через СБП начали фиксировать с 10:00 мск. С трудностями при совершении переводов в приложениях столкнулись клиенты «Сбера», Альфа-банка и Т-банка. Проблема была связана со сбоем на инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК).