В Ивановской области закрыли барбершоп, где работал боевик из «Крокуса»

Мухаммадсобир Файзов (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Barbershop My Style в городе Тейково в Ивановской области, где работал арестованный по подозрению в участии в нападении на «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобир Файзов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), закрылся, с него сняли вывеску, сообщает портал 76.ru.

Помещение находилось в павильонах возле торгового центра. Портал опубликовал фотографию, на которой видно, что с павильона, где был барбершоп, снята вывеска. «В разгар вторника свет не горел лишь в одном помещении — еще пару дней назад тут принимал клиентов Barbershop My Style», — говорится в статье от 27 марта.

Глава Тейково Светлана Семенова считает, что это временная мера и барбершоп сможет в будущем продолжить работу: «Понимаете, иногда в интернете происходит то, что в реальной жизни никогда не произойдет. Пойти на погром какого-то предприятия, учреждения — это серьезная уголовная статья. Я думаю, что это абсолютно временные вещи. Идут следственные мероприятия, начиная от Москвы и заканчивая нами. Я думаю, те, кто не виноват, никак не пострадают в этой истории».

По данным сервиса «Яндекс Карты», барбершоп My Style в Тейково временно не работает.

В адрес барбершопа после теракта начали поступать угрозы в соцсетях. На своей странице Barbershop My Style сообщил, что подозреваемый в нападении работал в заведении более двух месяцев, а после уволился и уехал в другой город. «Связь с ним мы никак не поддерживали, и о его жизни мы не знаем ничего. С самого утра в наш адрес идут негативные слова. <...> Мы никакого отношения к этому человеку не имеем. Мы не знали, что у него в голове», — говорится в публикации. Представители Barbershop My Style в разговоре с РБК опровергли причастность Файзова к салону. «Нет, нет, не работал. К нам отношения никакого не имеет», — сказали они по телефону.

Аналогичное заявление опубликовал ивановский барбершоп «Площадка», сообщив о звонках с угрозами и плохих отзывах «не за нашу работу, а в связи с тем, что когда-то у нас работал мастером Файзодо Мухаммед». В салоне подчеркнули, что он работал на испытательном сроке несколько недель и с минувшего ноября связь с ним там не поддерживали. На данный момент страница барбершопа во «ВКонтакте» закрыта.

Вечером 22 марта вооруженные люди открыли стрельбу и устроили пожар в «Крокус Сити Холле». По последним данным, погибли 144 человека, общее число пострадавших — 695. По делу о теракте задержаны 12 человек, арестованы девять.

Мухаммадсобира Файзова арестовали вместе с Далерджоном Мирзоевым, Саидакрами Рачабализодой и Шамсидином Фаридуни. Их считают непосредственными участниками нападения, все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.