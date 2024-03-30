В «Пятерочке» сообщили о росте спроса на продукты в Белгородской области

Некоторые поставщики отказываются осуществлять поставки в отдельные районы Белгородской области по соображениям безопасности, пояснили в Х5 Group. В компании заявили, что расширяют пул местных поставщиков и делают запасы товаров

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В некоторых магазинах Белгородской области, приграничные районы которой находятся под обстрелами со стороны Украины, может возникать краткосрочный недостаток скоропортящихся товаров на фоне того, что часть прямых поставщиков отказались от поставок по соображениям безопасности, сообщили РБК в компании Х5 Group (управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»).

В X5 Group (управляет магазинами «Пятерочка») РБК сказали, что фиксируют рост спроса на молочную гастрономию, напитки, мясо и птицу, хлебобулочные изделия, фрукты и овощи. «Часть прямых поставщиков отказались от поставок по соображениям безопасности, в связи с чем в некоторых магазинах может наблюдаться краткосрочный недостаток скоропортящихся товаров», — пояснили там. При этом в X5 Group подчеркнули, что дефицита товаров нет.

«Дефицита нет, мы увеличиваем заказы у производителей и прилагаем все усилия для того, чтобы магазины были обеспечены необходимой продукцией, в частности, ввели доплату для водителей при рейсах в Белгород и усилили меры по их безопасности, расширяем пул местных поставщиков, формируем дополнительные запасы ключевых товаров на распределительных центрах для пополнения магазинов», — пояснили в Х5 Group.

В сети «Магнит» сообщили, что их магазины в регионе работают в штатном режиме, поставки ведутся регулярно, заметного изменения покупательского спроса в регионе там не фиксируют.

Обстановка в Белгородской области ухудшилась почти три недели назад — возросло количество обстрелов, диверсанты пытались проникнуть на территорию региона. Из-за обстрелов жители массово начали покидать Грайворон и ближайшие к нему села. Многие временно остановились в Борисовке — поселке городского типа в 30 км от Грайворона, чтобы быть поближе к своим домам. На фоне прибытия грайворонцев в Борисовке стал наблюдаться недостаток отдельных товаров — молочных продуктов и охлажденной курицы, писал РБК.

С 19 марта въезд на обстреливаемую территорию запрещен, на дорогах выставили блокпосты. Грайворон и окрестные села остаются без света, поскольку во время обстрелов была разбита подстанция. Практически все жители выехали в безопасные места, разместившись у знакомых, родственников, на съемном жилье или в ПВР.