В МФТИ объяснили необходимость обязательного изучения китайского языка

К 2030 году до 50% всей технической и инженерной документации будет опубликовано на китайском языке, в связи с чем студенты МФТИ начнут изучать его как второй обязательный, сообщили в вузе

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Более четверти (27%) научных статей «в профильных для МФТИ областях» написано на китайском языке, в связи с чем студенты вуза будут изучать его как второй обязательный язык, наряду с английским. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Московского физико-технического института.

«По прогнозу исследователей, к 2030 году до половины всей технической и инженерной документации будет опубликовано на языке нашего восточного соседа», — подчеркнули в вузе.

В пресс-службе сообщили, что для новой программы по изучению китайского языка задействуют 12 преподавателей, восемь из которых — его носители.

В МФТИ добавили, что институт следит за качеством преподавания, «опираясь на самый передовой уровень науки и технологий».

Ранее телеграм-канал «Осторожно, Москва» опубликовал текст письма главы департамента иностранных языков МФТИ Елены Базановой проректору, согласно которому с осени 2023 года «основными языками» для студентов вуза станут английский и китайский, а немецкий, французский и испанский исключат из учебной программы.

После этого Молодежный комитет института (МКИ) подготовил петицию к руководству МФТИ с протестом «против политики принудительного изучения китайского языка».

Авторы петиции назвали «отличным нововведением» появление возможности изучать китайский, но выступили «категорически против» лишения студентов права изучения альтернативных языков.

В Минобрнауки России сообщили «Коммерсанту», что МФТИ самостоятельно принял решение, обещая «уникальную программу по изучению технического языка для будущих ученых и инженеров». В ведомстве сочли, что действия МФТИ находятся в правовом поле.

По словам основателя центра социального проектирования «Платформа» Алексея Фирсова, что в России с 2014 года предпринимаются попытки активизировать изучение китайского языка, однако это так и не стало популярным «из-за сложности изучения, дефицита преподавателей и отсутствия практической мотивации».