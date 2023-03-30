Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 83,49 (+0,71) Инвестиции, 29 мар, 16:18 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 76,98 (+0,38) Инвестиции, 29 мар, 16:18
Армения не приняла пункт по Украине в декларации «саммита за демократию» Политика, 04:06
В МФТИ объяснили необходимость обязательного изучения китайского языка Общество, 04:06
В Сенате США выступили за эскалацию с Россией ради истребителей Киеву Политика, 03:37
В Пентагоне сочли, что США не смогут помешать ядерной программе Китая Политика, 03:17
В России создали подводный дрон «Скат» Технологии и медиа, 03:02
Компании из России оценили опасения Маска и Возняка из-за ChatGPT Технологии и медиа, 03:00
США продлили санкции против России из-за предполагаемых кибератак Политика, 02:37
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Bloomberg узнал о планах США не закупать гиперзвуковую ракету ARRW Политика, 02:07
Киев заявил об обязанности монахов УПЦ покинуть лавру, несмотря на иск Общество, 02:05
США выделят $9,5 млрд на поддержку демократии в мире Политика, 01:35
Россия и Никарагуа договорились о сотрудничестве в области мирного атома Экономика, 01:04
Bloomberg узнал о новой профессии «шептуна» с зарплатой выше $335 тыс. Технологии и медиа, 01:00
Друг Николая Дроздова опроверг его госпитализацию Технологии и медиа, 00:26
Эрдоган пообещал не дать Западу втянуть Турцию в войну с Россией Политика, 00:01
Общество ,  
0 

В МФТИ объяснили необходимость обязательного изучения китайского языка

«Коммерсантъ»: МФТИ ответил на претензии студентов из-за обязательного изучения китайского
К 2030 году до 50% всей технической и инженерной документации будет опубликовано на китайском языке, в связи с чем студенты МФТИ начнут изучать его как второй обязательный, сообщили в вузе
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Более четверти (27%) научных статей «в профильных для МФТИ областях» написано на китайском языке, в связи с чем студенты вуза будут изучать его как второй обязательный язык, наряду с английским. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Московского физико-технического института.

«По прогнозу исследователей, к 2030 году до половины всей технической и инженерной документации будет опубликовано на языке нашего восточного соседа», — подчеркнули в вузе.

В пресс-службе сообщили, что для новой программы по изучению китайского языка задействуют 12 преподавателей, восемь из которых — его носители.

В МФТИ добавили, что институт следит за качеством преподавания, «опираясь на самый передовой уровень науки и технологий».

Ранее телеграм-канал «Осторожно, Москва» опубликовал текст письма главы департамента иностранных языков МФТИ Елены Базановой проректору, согласно которому с осени 2023 года «основными языками» для студентов вуза станут английский и китайский, а немецкий, французский и испанский исключат из учебной программы.

После этого Молодежный комитет института (МКИ) подготовил петицию к руководству МФТИ с протестом «против политики принудительного изучения китайского языка».

Читайте на РБК Pro
От Revlon до WhatsApp: 9 бизнесменов, открывших свое дело в кризис
Лучше не будет: зарубежные банки продолжают закручивать гайки для россиян
Отмена соглашения об избежании двойного налогообложения: что это значит
Девять признаков, при которых надо бежать от психотерапевта

Авторы петиции назвали «отличным нововведением» появление возможности изучать китайский, но выступили «категорически против» лишения студентов права изучения альтернативных языков.

В Минобрнауки России сообщили «Коммерсанту», что МФТИ самостоятельно принял решение, обещая «уникальную программу по изучению технического языка для будущих ученых и инженеров». В ведомстве сочли, что действия МФТИ находятся в правовом поле.

По словам основателя центра социального проектирования «Платформа» Алексея Фирсова, что в России с 2014 года предпринимаются попытки активизировать изучение китайского языка, однако это так и не стало популярным «из-за сложности изучения, дефицита преподавателей и отсутствия практической мотивации».

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
МФТИ иностранные языки студенты Китай
Материалы по теме
Спрос на работников со знанием китайского языка вырос на 40%
Экономика
Путин заявил о вступлении российско-китайских отношений в новую эпоху
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter