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Дом стрелка в Мытищах начали обстреливать из гранатометов

Силовики начали применять гранатометы для того, чтобы подавить огонь из коттеджа в Мытищах, где забаррикадировался стрелок. В ответ на стрельбу он бросает гранаты из окон
Вспышка в окне дома в коттеджном поселке «Новые Вешки», где забаррикадировался мужчина и открыл стрельбу по силовикам
Вспышка в окне дома в коттеджном поселке «Новые Вешки», где забаррикадировался мужчина и открыл стрельбу по силовикам (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Дом стрелка, забаррикадировавшегося в частном доме в коттеджном поселке в Мытищах, начали обстреливать из гранатометов. Об этом сообщают источники ТАСС и РЕН ТВ.

«Сейчас активный штурм. Беспрерывно идет стрельба, видимо кидали гранаты, взрыв был, дым пошел сейчас, но пожара я не вижу, дым идет от взрывов», — заявила РБК местная жительница Валентина

Предпринимавшиеся ранее попытки взять дом штурмом с использованием стрелкового вооружения не увенчались успехом. При одной из попыток штурма был ранен спецназовец.

Видео нового штурма публикует Telegram-канал Mash.

Источник «Интерфакса» сообщил, что выстрел из гранатомета был произведен по огневой точке откуда, предположительно, хозяин дома ведет огонь по силовикам. После выстрела в доме раздался взрыв, это могла сдетонировать часть гранат, которые хранит мужчина.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что с начала боя забаррикадировавшийся мужчина использовал уже два десятка гранат. «Он время от времени вступает в перестрелку, когда видит движение спецподразделений, а также бросает гранаты. С утра он использовал уже не менее 20 гранат», — рассказал собеседник агентства.

Бой вокруг дома идет уже около семи часов.

Материал дополняется.

Автор
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
стрельба Мытищи Подмосковье
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