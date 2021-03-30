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Путин предложил следить за долей детей мигрантов в школах

На Западе в школах доля детей мигрантов иногда доходит до такого уровня, что местные жители покидают эти учебные заведения, указал президент. В России такого развития событий допустить нельзя, уверен Путин
Владимир Путин во время заседания совета по межнациональным отношениям
Владимир Путин во время заседания совета по межнациональным отношениям (Фото: kremlin.ru)

Ситуация с числом детей мигрантов в российских школах не должна повторять ситуацию в некоторых западных странах: нельзя допускать, чтобы в России образовывались школы, укомплектованные только детьми мигрантов. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, передает ТАСС.

«В некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают... Там образуются школы, которые фактически на 100% укомплектованы детьми мигрантов. В России ни в коем случае нельзя допустить развития событий подобного рода», — сказал президент.

По словам Путина, доля детей мигрантов в школах должна быть такой, чтобы она не мешала процессу их адаптации. «Количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой — к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей», — заявил он и подчеркнул, что этот вопрос требует «практического взгляда». Позднее Путин предупредил, что соответствующие требования будут содержаться в перечне поручений по итогам заседания совета по межнациональным отношениям.

В России введут обязательную для работы электронную регистрацию мигрантов
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова на том же заседании совета предложила создать в России единую систему учета детей мигрантов. Она должна показывать их точную численность в стране и то, нужны ли им какие-либо меры социальной поддержки. Она добавила, что, по оценке Минпросвещения, сегодня в российских школах учатся 140 тыс. детей мигрантов.

Ранее, 29 марта, в МВД сообщили, что в России планируют создать единую информационную платформу учета иностранных граждан, которая будет включать их цифровые профили. Цифровой профиль, в свою очередь, будет содержать информацию о правовом статусе приехавшего в Россию иностранного гражданина, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе, что позволит мигранту получать государственные услуги в электронном виде. Кроме того, в МВД планируют ввести обязательную электронную регистрацию мигрантов.

Автор
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
мигранты Владимир Путин
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