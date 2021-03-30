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Россиянам предложат выбирать названия болот и гор

С такой инициативой выступил Росреестр. Ожидается, что новые названия будут выбираться в рамках общественных обсуждений в интернете
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Росреестр разработал законопроект о создании госкаталога географических названий, где граждане смогут выбирать новые названия улиц, городов, болот, гор и рек в рамках общественных обсуждений в интернете. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа и его обсуждения в Общественной палате (ОП).

Ведомство поясняет, что законодательство в данной сфере не менялось более 20 лет, «несмотря на цифровизацию экономики», и перестало «удовлетворять современным потребностям социально-экономического и территориального развития страны». В качестве примера Росреестр приводит недавний проект «Великие имена России», в рамках которого россияне выбирали имена выдающихся личностей для 45 аэропортов.

Вывести из-под общественного обсуждения предлагается мосты, элементы транспортной инфраструктуры (за исключением автодорог), «формы подводного рельефа» и другие морские объекты, а также объекты культурного наследия. Порядок проведения обсуждений в документе не описан.

На обсуждениях в Общественной палате документ раскритиковали, пишет издание. У участников дискуссии возникли вопросы, почему из сферы регулирования «выпали» объекты культурного наследия; не встретила понимания и упомянутая в проекте норма о платном доступе к создаваемой Росреестром информационной системе. Основные споры развернулись вокруг того, какие имена можно присваивать объектам. В частности, звучали предложения о запрете присвоения «экстремистских названий», а также о создании реестра объектов, переименование которых запрещено.

«Мы такого джинна выпускаем. Пример Москвы это подтверждает: на «Активном гражданине» утверждаются названия станций метро, совершенно выпадающие из исторической структуры города», — приводит издание слова члена столичной межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц Татьяны Соколовой.

До сентября правительство будет собирать поправки к законопроекту, в Госдуму документ планируется внести в 2022 году.

Автор
Мария Бондаренко
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