СМИ узнали о просьбе бизнеса снизить норму по утилизации упаковки

С 2022 года вся упаковка должна утилизироваться, платить экосбор будут производители товаров. РСПП попросил изменить столь «жесткий подход», узнали «Известия». Новая мера грозит подорожанием молока на 10-15%, предупредили эксперты

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил правительство пересмотреть часть положений уже одобренной им Концепции расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию тары. Об этом со ссылкой на письмо РСПП премьер-министру Михаилу Мишустину сообщила газета «Известия».

Документ предполагает, что с 1 января 2022 года производители должны будут утилизировать всю выпущенную в оборот упаковку. Те компании, которые не готовы заниматься утилизацией самостоятельно, будут платить экосбор, причем по двойному нормативу, пишет издание.

В РСПП подобный подход назвали жестким и предложили снизить норму по переработке упаковки со 100 до 35% и затем постепенно ее повышать. Оплату экологического сбора за 100% упаковки в нем предложили ввести только для компаний, которые вообще не перерабатывают свою тару.

Как отметили в союзе, в России еще не развита инфраструктура по раздельному сбору мусора и на практике переработать всю упаковку будет невозможно. Помимо этого, тара естественным образом может выбыть из жизненного цикла продукции: например, бумага размокает и больше не подлежит переработке. А если компания не перерабатывает свою упаковку, ей придется платить экосбор, добавили там.

Введение столь жестких требований может привести к серьезным последствиям, предупредили в РСПП. С новой мерой субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, выделяемая государством на литр товарного молока, окажется в два раза меньше, чем затраты молокоперерабатывающих предприятий на экологический сбор, отметили в нем.