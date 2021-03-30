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СМИ узнали о просьбе бизнеса снизить норму по утилизации упаковки

С 2022 года вся упаковка должна утилизироваться, платить экосбор будут производители товаров. РСПП попросил изменить столь «жесткий подход», узнали «Известия». Новая мера грозит подорожанием молока на 10-15%, предупредили эксперты
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил правительство пересмотреть часть положений уже одобренной им Концепции расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию тары. Об этом со ссылкой на письмо РСПП премьер-министру Михаилу Мишустину сообщила газета «Известия».

Документ предполагает, что с 1 января 2022 года производители должны будут утилизировать всю выпущенную в оборот упаковку. Те компании, которые не готовы заниматься утилизацией самостоятельно, будут платить экосбор, причем по двойному нормативу, пишет издание.

В РСПП подобный подход назвали жестким и предложили снизить норму по переработке упаковки со 100 до 35% и затем постепенно ее повышать. Оплату экологического сбора за 100% упаковки в нем предложили ввести только для компаний, которые вообще не перерабатывают свою тару.

Как отметили в союзе, в России еще не развита инфраструктура по раздельному сбору мусора и на практике переработать всю упаковку будет невозможно. Помимо этого, тара естественным образом может выбыть из жизненного цикла продукции: например, бумага размокает и больше не подлежит переработке. А если компания не перерабатывает свою упаковку, ей придется платить экосбор, добавили там.

Введение столь жестких требований может привести к серьезным последствиям, предупредили в РСПП. С новой мерой субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, выделяемая государством на литр товарного молока, окажется в два раза меньше, чем затраты молокоперерабатывающих предприятий на экологический сбор, отметили в нем.

Вице-премьер согласовала концепцию по переработке отходов
Бизнес
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Так, в 2020 году государство в качестве субсидии выделило 9,4 млрд руб. В то же время затраты бизнеса в случае введения 100-процентного норматива утилизации и применения его удвоенной ставки составят около 19,2 млрд, подсчитали в РСПП. Экологический сбор по нынешней ставке составляет около 1,4% от себестоимости 1 л молока и 3,5% — при повышенной с 2022 года, говорится в письме.

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С 2022 года вся упаковка, выпущенная на рынок, должна быть утилизирована, сказали изданию в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко. Там пояснили, что решение правительства связано с нынешними экологическими реалиями и серьезной нагрузкой на экосистему из-за короткого жизненного цикла товаров и упаковки. «После утраты потребительских свойств товар в упаковке и упаковка мгновенно становятся мусором, при этом финансовая нагрузка за их утилизацию ложится на плечи граждан, — сказал представитель Абрамченко.

По его словам, новая система РОП позволит изменить сложившуюся ситуацию. По подсчетам Минэкономразвития, новая мера не приведет к росту цен, добавил представитель вице-премьера.

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Бизнес
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

В аппарате уточнили, что в концепции РОП не идет речи об уплате экосбора по двойному нормативу конкретно для производителей продовольствия или упаковки.

Однако из текста этого прямо не следует, отметила в беседе с изданием исполнительный директор ассоциации «Промышленность за экологию» Любовь Меланевская. По ее словам, юристы крупных компаний задали вопрос профильным ведомствам, однако четкого ответа не получили.

По оценке Меланевской, при 100-процентном нормативе утилизации себестоимость товаров в упаковке в среднем вырастет на 2–3%, а финальная цена в магазине — на 5–6%. Наиболее сильно на себе это может прочувствовать молочная отрасль, поскольку ее базовые продукты уже сегодня идут с минимальной маржей производителя, отметила она.

В сложившейся экономической ситуации стоит предотвращать рост цен и отложить введение экологического налога, полагает замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова. По ее оценке, вкупе с запуском цифровой маркировки введение экологического сбора приведет к росту стоимости молочной продукции на 10–15%.

В пресс-службах Минприроды, Минсельхоза и Минпромторга оперативно не ответили на запрос «Известий».

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
молоко РСПП переработка мусора упаковка
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