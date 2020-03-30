В СКР допросили депутата госсовета Адыгеи по делу о хищении 700 млн руб.

Следователи допросили депутата Госсовета Республики Адыгея Рустама Калашаова по делу о мошенничестве в размере более 700 млн руб. Калашаов проходит по делу свидетелем

В четверг, 26 марта, следователи следственного управления СКР по Краснодарскому краю допросили депутата Госсовета Республики Адыгея Рустама Калашаова, который дал свидетельские показания по делу о хищении более 700 млн руб. Об этом рассказал источник в центральном аппарате СКР, информацию подтвердил собеседник, знакомый с материалами дела.

В постановлении о возбуждении уголовного дела (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник в СКР) говорится, что дело было возбуждено по заявлению генерального директора инвестиционной компании по факту мошенничества.

РБК направил запрос в пресс-службу следственного управления СКР по Краснодарскому краю. Рустам Калашаов на момент выхода материала не ответил на телефонный звонок корреспондента РБК.

«В 2015 году между АО КБ «РосинтерБанк» и компанией ООО «Стройторг» были заключены кредитные договоры», — рассказал РБК источник. По его словам, на счет компании «Стройторг» перечислили 730 млн руб., которые должны были быть возвращены с процентами не позднее 30 июня 2018 года. В качестве залога «Стройторг» представил принадлежащие ей семь земельных участков на территории Адыгеи, отметил собеседник.

В июле 2016 года был заключен договор о переуступке долга между «РосинтерБанком» и инвестиционной компанией ООО «Альта Групп», говорится в материалах дела. «Менеджеры «Альта Групп» давно сотрудничали с банком: оказывали консалтинговые услуги и помогали в работе с проблемными активами», — отметил источник в СКР. В базе данных СПАРК указано, что компания занимается инвестированием и предоставляет вспомогательные услуги для бизнеса. Банк указан в реестре юрлиц как контрагент компании. В 2016 году регулятор отозвал у «РосинтерБанка» лицензию на осуществление банковских операций в связи с тем, что при неудовлетворительном качестве активов АО «КБ «РосинтерБанк» «неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски».