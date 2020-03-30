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Пандемия коронавируса ,  
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Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов

Им было по 80 и 69 лет. Пациенты болели пневмонией, у одного из них было подозрение на коронавирус, написал Денис Проценко
Денис Проценко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Два пациента скончались в больнице в Коммунарке, сообщил главный врач больницы Денис Проценко на своей странице Facebook.

Одному из пациентов было 80 лет, у него диагностировали пневмонию и гематурию, в течение четырех суток он был подключен к аппарату искусственного дыхания (ИВЛ), второму — 69 лет, ему диагностировали пневмонию и сахарный диабет, он провел на ИВЛ трое суток.

«80 л[ет]. CoV-. ХСН (хроническая сердечная недостаточность. — РБК) + пневмония. Гематурия. 4 сут. на ИВЛ (искусственной вентиляции легких. — РБК). 69 л[ет]. Пневмония. Сах. диабет. 3 сут. на ИВЛ. CoV вероятный», — написал Проценко.

Всего в больнице сейчас находится 348 пациентов, в том числе 78 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, 115 — с вероятным, уточнил Проценко.

За последние сутки в больницу в Коммунарке поступило 28 больных, выписалось — восемь. РБК направил запрос в оперативный штаб по противодействию коронавирусу. РБК обратился за комментарием в депздрав Москвы.

В инфекционную больницу в Коммунарке сейчас попадает большинство больных, у которых диагностировали заражение коронавирусом.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 29 марта, всего в Москве с начала пандемии зарегистрировали 1014 случаев заражения. Общее количество случаев инфицирования в России превысило 1,5 тыс. По официальной информации, восемь человек с коронавирусом скончались в России, из них шесть — в Москве.

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В связи с увеличением количества случаев заболевания, власти столицы ввели дополнительные меры по сдерживанию распространения вируса. С 30 марта всех жителей Москвы и Подмосковья независимо от возраста обязали соблюдать режим самоизоляции. Гражданам запретили покидать квартиру за исключением случаев, когда им необходимо пойти на работу, в ближайший магазин, аптеку, а также выгулять домашних животных и вынести мусор. Кроме того, находясь на улице, жители Москвы должны соблюдать дистанцию друг между другом не менее 1,5 метров. Въезд и выезд из Москвы ограничен не был.

Дополнительные меры уже начали действовать в обоих регионах, срок окончания власти не уточнили.

Помимо этого, мэрия анонсировала меры для москвичей, которые пострадали от распространения вируса. Так, пациенты с легкой формой течения болезни получат антивирусные препараты бесплатно, а тем, кто потерял работу, будет выплачено пособие. Также будут продлены проездные на общественный транспорт.

Автор: Мария Лисицына
При участии: Егор Губернаторов, Екатерина Костина
Теги: больница, пневмония, Коммунарка
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