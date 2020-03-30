Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов

Им было по 80 и 69 лет. Пациенты болели пневмонией, у одного из них было подозрение на коронавирус, написал Денис Проценко

Денис Проценко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Два пациента скончались в больнице в Коммунарке, сообщил главный врач больницы Денис Проценко на своей странице Facebook.

Одному из пациентов было 80 лет, у него диагностировали пневмонию и гематурию, в течение четырех суток он был подключен к аппарату искусственного дыхания (ИВЛ), второму — 69 лет, ему диагностировали пневмонию и сахарный диабет, он провел на ИВЛ трое суток.

«80 л[ет]. CoV-. ХСН (хроническая сердечная недостаточность. — РБК) + пневмония. Гематурия. 4 сут. на ИВЛ (искусственной вентиляции легких. — РБК). 69 л[ет]. Пневмония. Сах. диабет. 3 сут. на ИВЛ. CoV вероятный», — написал Проценко.

Всего в больнице сейчас находится 348 пациентов, в том числе 78 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, 115 — с вероятным, уточнил Проценко.

За последние сутки в больницу в Коммунарке поступило 28 больных, выписалось — восемь. РБК направил запрос в оперативный штаб по противодействию коронавирусу. РБК обратился за комментарием в депздрав Москвы.