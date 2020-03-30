Власти одобрили законопроект о расширении заказчиков кадастровых работ

Закон позволит сделать заказчиками комплексных кадастровых работ не только властей, но и физические и юридические лица. Определить границы земельных участков можно будет для всех объектов коттеджного поселка за одну процедуру

Фото: Роман Храмовник / ТАСС

Росреестр разработал законопроект, который позволяет за одну процедуру описать все земельные участки и расположенные на них дома, а затем внести сведения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Проект уже одобрило правительство, говорится в сообщении аппарата вице-премьера Виктории Абрамченко (есть у РБК).

Комплексные кадастровые работы необходимы для того, чтобы обозначить границы земельных участков, установить или уточнить, какие там находятся здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, создать земельные участки, где будут находиться в том числе многоквартирные дома и участки общего пользования, на которых расположены площади, улицы и другие элементы инфраструктуры.

Сейчас в законе о кадастровой деятельности заказчиками таких работ могут быть только власти муниципалитетов и городских округов. Но, как отметили в аппарате вице-премьера, они не всегда выбирают садовые товарищества в качестве объектов. Из-за этого владельцы загородных участков должны самостоятельно искать подрядчиков для кадастровых работ.

Абрамченко отметила, что при ошибках в реестре на территории одного кооператива собственникам приходилось исправлять их по каждому участку, отчего возрастала и финансовая нагрузка на них. По оценкам аппарата вице-премьера, для участка площадью шесть соток их стоимость обойдется в 10–15 тыс. руб. в зависимости от региона, а средняя цена кадастровых работ в расчете на один земельный участок — 1200 руб.

Поправки позволят юридическим и физическим лицам, в том числе участникам потребительских кооперативов, товариществ собственников, выступать в качестве заказчиков. Они смогут проводить комплексные кадастровые работы для всех объектов садового товарищества или коттеджного поселка, но для этого потребуется общее решение проживающих там людей. После чего итоговую карту-план территории рассмотрит согласительная комиссия, работу которой организует муниципалитет.