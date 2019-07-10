Кадастровая палата разъяснила порядок согласования границ дачных участков

Кадастровых инженеров наделяют правом получать сведения об адресах владельцев недвижимости. Это может помочь уменьшить число земельных споров

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В Федеральной кадастровой палате объяснили, каким образом подписанные президентом в середине июня поправки в федеральные законы помогут в разрешении земельных споров. В этих документах уточняется перечень обязательных условий для выполнения комплексных кадастровых работ и кадастрового учета.

В частности, поправки утверждают право кадастровых инженеров запрашивать из ЕГРН необходимую для геодезических и кадастровых работ информацию, в том числе сведения об адресах владельцев недвижимости, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК. По мнению специалистов палаты, это позволит снизить вероятность адресных ошибок при отправке гражданам извещений о проведении согласования границ смежных участков.

Как объяснила замглавы палаты Марина Семенова, согласование местоположения границ земельного участка проводится на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке под расписку. И хотя процедура согласования местоположения является неотъемлемой частью межевания, кадастровые инженеры раньше не могли использовать контактные данные в своих интересах. В результате для того, чтобы найти адрес, инженерам приходилось публиковать извещение в местной газете. «Подобные способы выйти на связь сложно назвать оптимальными», — отметила Семенова.

Если собственник не получал извещения, то в дальнейшем он мог оказаться в невыгодном положении: его интересы могли быть нарушены, а решать споры с соседями предстояло в суде.

Благодаря тому, что кадастровые инженеры смогут получать сведения, необходимые для проведения процедуры согласования границ, это позволит в полной мере учитывать правовые интересы законных владельцев недвижимости.

Кроме того, новый закон устанавливает возможность использования кадастровыми инженерами технических паспортов, оценочной и иной документации, подготовленной органами и организациями технического учета и технической инвентаризации. Для этого органы государственной власти и органы местного самоуправления, которые выступают заказчиками комплексных кадастровых работ, наделяются правом получать данные документы бесплатно.