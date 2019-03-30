В Москве загорелся спорткомплекс «Олимпийский»

В спорткомплексе «Олимпийский» начался пожар, на месте работают пожарные и спасатели

Фото: @olegpunko / Twitter

В Москве начался пожар в спорткомплексе «Олимпийский». Об этом сообщили РБК в московском МЧС.

«У нас заявка по адресу: Олимпийский проспект, дом 16, сооружение 1. Происходит загорание на шестом этаже восьмиэтажного здания, находящегося на реконструкции. Площадь и что горит на данный момент уточняется. Сведений о пострадавших не поступает», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

В соцсетях появились фото и видео возгорания. На них видно, что у здания спорткомплекса работают несколько пожарных машин и спасатели.

https://www.instagram.com/p/Bvo3C_ogBVM/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1ayhvkvya16uf

В пресс-службе МЧС сообщили «РИА Новости», что пожарным уже удалось сбить открытое горение.