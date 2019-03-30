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Рогозин ответил на критику «самолета для космонавтов» по-украински
Дмитрий Рогозин на украинском языке отреагировал на замечания пользователя, связанные с салоном лайнера Ту-204-300. Этот самолет будут использовать для перевозки космонавтов
Салон лайнера Ту-204-300 (Фото: Дмитрий Рогозин / Twitter)

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter фотографии самолета Ту-204-300, который получил Центр подготовки космонавтов. На критику дизайна лайнера он ответил пользователю на украинском языке.

Комментируя фотографии, пользователь Noncomfor написал: «А почему внутри такое убожество?» В ответ Рогозин заявил: «Вибачте, це літак для космонавтів, а не доя ваших українських олігархів» (орфография автора сохранена).
«Простите, это самолет для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов», — переводится эта фраза с украинского.

Noncomfor, в свою очередь, заметил, что он «гражданин и патриот России». «И мне стыдно, что современный салон нашего самолета хуже дешевой иномарки 90-х годов. А вам не стыдно?»​ — написал он. На это замечание Рогозин ответа не дал.

Ту-204-300, полученный Центром подготовки космонавтов, получил собственное имя «Королев» в честь академика и главного конструктора советской космической программы. Самолет оборудован шестью каютами, предназначенными для транспортировки космонавтов в лежачем положении после возвращения из космоса. После переоборудования Ту-204 для ЦПК стали первыми российскими пассажирскими самолетами, способными преодолеть расстояние от Москвы до Владивостока (9 тыс. км) без дозаправки.

Всего ЦПК должен получить два самолета этого типа. Второй лайнер, названный в честь Юрия Гагарина, может быть передан центру уже на следующей неделе. Планируется, что на этих самолетах экипажи МКС будут доставлять на космодромы Байконур, Восточный и Куру, а также эвакуировать космонавтов с места посадки. 

Общество
Появилось видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Дмитрий Рогозин, Ту-204-300
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