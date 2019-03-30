Рогозин ответил на критику «самолета для космонавтов» по-украински

Дмитрий Рогозин на украинском языке отреагировал на замечания пользователя, связанные с салоном лайнера Ту-204-300. Этот самолет будут использовать для перевозки космонавтов

Салон лайнера Ту-204-300 (Фото: Дмитрий Рогозин / Twitter)

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter фотографии самолета Ту-204-300, который получил Центр подготовки космонавтов. На критику дизайна лайнера он ответил пользователю на украинском языке.

Комментируя фотографии, пользователь Noncomfor написал: «А почему внутри такое убожество?» В ответ Рогозин заявил: «Вибачте, це літак для космонавтів, а не доя ваших українських олігархів» (орфография автора сохранена).

«Простите, это самолет для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов», — переводится эта фраза с украинского.

Noncomfor, в свою очередь, заметил, что он «гражданин и патриот России». «И мне стыдно, что современный салон нашего самолета хуже дешевой иномарки 90-х годов. А вам не стыдно?»​ — написал он. На это замечание Рогозин ответа не дал.

Ту-204-300, полученный Центром подготовки космонавтов, получил собственное имя «Королев» в честь академика и главного конструктора советской космической программы. Самолет оборудован шестью каютами, предназначенными для транспортировки космонавтов в лежачем положении после возвращения из космоса. После переоборудования Ту-204 для ЦПК стали первыми российскими пассажирскими самолетами, способными преодолеть расстояние от Москвы до Владивостока (9 тыс. км) без дозаправки.