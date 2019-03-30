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Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
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Появилось видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

Телеканал «Звезда» опубликовал видеокадры посадки самолета Ту-204-300, переданного авиаотряду Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина. Лайнеру присвоили имя академика Сергея Королева.

Это судно является одним из двух Ту-204-300, разработанных для ЦПК. Планируется, что на этих самолетах экипажи МКС будут доставлять на космодромы Байконур и Восточный, а также эвакуировать космонавтов с места посадки. Самолет оборудован шестью каютами, предназначенными для транспортировки космонавтов в лежачем положении после возвращения из космоса.

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Как сообщил начальник ЦПК Юрий Власов, второй самолет, получивший название «Юрий Гагарин», могут передать центру уже на следующей неделе. Предполагается, что первый рейс на Байконур самолет выполнит в июле текущего года.

Двухмоторный самолет Ту-204-300 изначально был построен на предприятии ПАО «Туполев» для авиакомпании «Владивосток-Авиа», деятельность которой была приостановлена в 2014 году из-за отсутствия необходимого количества самолетов для выполнения нерегулярных (чартерных) воздушных перевозок, а также из-за ухудшения основных производственных показателей и финансово-экономического состояния деятельности компании. После этого самолеты приобрел ЦПК. Данные лайнеры были переоборудованы и стали первыми в России самолетами, способными без дозаправки преодолеть расстояние в более чем 9 тыс. км — от Москвы до Владивостока.

Теги: Ту-204-300, Самолет, космонавты
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