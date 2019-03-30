Появилось видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

Телеканал «Звезда» опубликовал видеокадры посадки самолета Ту-204-300, переданного авиаотряду Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина. Лайнеру присвоили имя академика Сергея Королева.

Это судно является одним из двух Ту-204-300, разработанных для ЦПК. Планируется, что на этих самолетах экипажи МКС будут доставлять на космодромы Байконур и Восточный, а также эвакуировать космонавтов с места посадки. Самолет оборудован шестью каютами, предназначенными для транспортировки космонавтов в лежачем положении после возвращения из космоса.

Как сообщил начальник ЦПК Юрий Власов, второй самолет, получивший название «Юрий Гагарин», могут передать центру уже на следующей неделе. Предполагается, что первый рейс на Байконур самолет выполнит в июле текущего года.

Двухмоторный самолет Ту-204-300 изначально был построен на предприятии ПАО «Туполев» для авиакомпании «Владивосток-Авиа», деятельность которой была приостановлена в 2014 году из-за отсутствия необходимого количества самолетов для выполнения нерегулярных (чартерных) воздушных перевозок, а также из-за ухудшения основных производственных показателей и финансово-экономического состояния деятельности компании. После этого самолеты приобрел ЦПК. Данные лайнеры были переоборудованы и стали первыми в России самолетами, способными без дозаправки преодолеть расстояние в более чем 9 тыс. км — от Москвы до Владивостока.