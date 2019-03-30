Что изменится в законах в апреле 2019 года

НДС

1 апреля обновляется список товаров, для которых применяется льготная ставка НДС, в него входят, например, детские товары и многие продукты. Теперь ставку в 10% смогут получить производители и импортеры кормов для животных.

Блокировка сайтов

Со 2 апреля в досудебной блокировке сайтов сможет принимать участие Росмолодежь. По решению федерального агентства сайт будет внесен в реестр запрещенной информации, если на нем обнаружатся сведения, направленные на «вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и здоровья». До этого подобные полномочия были только у Роскомнадзора и МВД.

Азартные игры

Со 2 апреля изменятся требования к организаторам азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. К ним будет применяться риск-ориентированный подход. Для лицензирования будут установлены четыре категории риска: значительный, средний, умеренный и низкий. От этого будет зависеть частота проверок. При значительном риске плановая проверка будет проводиться раз в три года, а организаций с низким уровнем риска плановые проверки не коснутся вообще.

В постановлении правительства указывается, что деятельность букмекерских контор и тотализаторов, расположенных вне игорных зон, может вестись только в регионах, где она не запрещена законом.

Визы в Албанию

С 1 апреля Албания временно отменяет визы для россиян. Теперь в страну можно будет въехать по заграничному паспорту в туристических или частных целях на срок до трех месяцев. Правило будет действовать весь сезон отпусков — до 31 октября 2019 года.