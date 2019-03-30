Что изменится в законах в апреле 2019 года

Пенсии
- С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии — выплаты гражданам, которые по каким-либо причинам не имеют права на страховую пенсию. Изменения коснутся также инвалидов, ликвидаторов аварии в Чернобыле, сирот, членов семей погибших военных. Всего индексация затронет 4 млн человек. Выплаты увеличатся на 2%. В среднем по стране прибавка составит 182 руб. и социальная пенсия достигнет 9266 руб.
- Со 2 апреля заявление о добровольном перечислении взносов в Пенсионный фонд можно будет подать онлайн в личном кабинете на сайте ПФР. Раньше для этого нужно было обратиться в одно из отделений. Добровольная уплата касается тех граждан, которые не работают в компаниях, перечисляющих за них взносы, а также официально не работающих и не зарегистрированных на бирже труда. Также подать заявление смогут те, кто пользуется специальным налоговым режимом «Налог на профессиональный доход» (налог для самозанятых в тестовом режиме с 1 января введен в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане).
Страхование
- С 1 апреля меняется порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и влияет на стоимость полиса ОСАГО. Он не будет меняться в течение всего года (то есть до 31 марта 2020 года). Кроме того, при наличии нескольких коэффициентов у автовладельца ему будет присвоен самый низкий. При перерыве в вождении КБМ обнуляться не будет, так что все скидки сохранятся за водителем.
- Со 2 апреля при покупке электронного полиса ОСАГО через систему «Е-Гарант» и бумажного через «Единый агент» водитель сможет самостоятельно выбрать страховую компанию. Раньше страховщика автоматически назначала система.
- С 1 апреля при продаже полиса страхования жизни компании и агенты обязаны рассказывать клиентам о всех рисках и важнейших условиях договора. В частности, страховщик должен будет предупредить, что высокая доходность в этой программе не гарантирована.