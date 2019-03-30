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ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
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Что изменится в законах в апреле 2019 года
В апреле для россиян начнет действовать ряд нормативных актов, регулирующих разные сферы жизни. Перемены коснутся страхования, социального обеспечения и контроля в интернете. Главные из них — в обзоре РБК
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Пенсии

  • С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии — выплаты гражданам, которые по каким-либо причинам не имеют права на страховую пенсию. Изменения коснутся также инвалидов, ликвидаторов аварии в Чернобыле, сирот, членов семей погибших военных. Всего индексация затронет 4 млн человек. Выплаты увеличатся на 2%. В среднем по стране прибавка составит 182 руб. и социальная пенсия достигнет 9266 руб.
  • Со 2 апреля заявление о добровольном перечислении взносов в Пенсионный фонд можно будет подать онлайн в личном кабинете на сайте ПФР. Раньше для этого нужно было обратиться в одно из отделений. Добровольная уплата касается тех граждан, которые не работают в компаниях, перечисляющих за них взносы, а также официально не работающих и не зарегистрированных на бирже труда. Также подать заявление смогут те, кто пользуется специальным налоговым режимом «Налог на профессиональный доход» (налог для самозанятых в тестовом режиме с 1 января введен в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане).

Страхование

  • С 1 апреля меняется порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и влияет на стоимость полиса ОСАГО. Он не будет меняться в течение всего года (то есть до 31 марта 2020 года). Кроме того, при наличии нескольких коэффициентов у автовладельца ему будет присвоен самый низкий. При перерыве в вождении КБМ обнуляться не будет, так что все скидки сохранятся за водителем.
  • Со 2 апреля при покупке электронного полиса ОСАГО через систему «Е-Гарант» и бумажного через «Единый агент» водитель сможет самостоятельно выбрать страховую компанию. Раньше страховщика автоматически назначала система.
  • С 1 апреля при продаже полиса страхования жизни компании и агенты обязаны рассказывать клиентам о всех рисках и важнейших условиях договора. В частности, страховщик должен будет предупредить, что высокая доходность в этой программе не гарантирована.

НДС

1 апреля обновляется список товаров, для которых применяется льготная ставка НДС, в него входят, например, детские товары и многие продукты. Теперь ставку в 10% смогут получить производители и импортеры кормов для животных.

Блокировка сайтов

Со 2 апреля в досудебной блокировке сайтов сможет принимать участие Росмолодежь. По решению федерального агентства сайт будет внесен в реестр запрещенной информации, если на нем обнаружатся сведения, направленные на «вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и здоровья». До этого подобные полномочия были только у Роскомнадзора и МВД.

Азартные игры

Со 2 апреля изменятся требования к организаторам азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. К ним будет применяться риск-ориентированный подход. Для лицензирования будут установлены четыре категории риска: значительный, средний, умеренный и низкий. От этого будет зависеть частота проверок. При значительном риске плановая проверка будет проводиться раз в три года, а организаций с низким уровнем риска плановые проверки не коснутся вообще.

В постановлении правительства указывается, что деятельность букмекерских контор и тотализаторов, расположенных вне игорных зон, может вестись только в регионах, где она не запрещена законом.

Визы в Албанию

С 1 апреля Албания временно отменяет визы для россиян. Теперь в страну можно будет въехать по заграничному паспорту в туристических или частных целях на срок до трех месяцев. Правило будет действовать весь сезон отпусков — до 31 октября 2019 года.

Автор: Анастасия Антипова
Теги: законы, ОСАГО, пенсия, НДС
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