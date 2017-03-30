Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,28 56,69 EUR Нал. 70,56 69,78 USD Бирж. 56,79 +0,13 EUR Бирж. 70,10 +0,35 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9204,10 -391,80 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,98 -0,78% DJIA 25195,88 -0,55% Nasdaq 7588,93 +0,37% FTSE 7214,76 -0,13%
Треть россиян пожелала видеть своих детей врачами
Лента новостей
МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» 21:31, Политика Фигуранты «кокаинового дела» рассказали о попытках выманить Ковальчука 21:10, Общество Тереза Мэй рассказала о ставшем причиной отравления Скрипаля веществе 21:09, Общество Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн
Треть россиян пожелала видеть своих детей врачами
Общество, 30 мар 2017, 14:45
0
Треть россиян пожелала видеть своих детей врачами
За последние 12 лет число тех, кто хотел бы видеть своего ребенка врачом, выросло в России втрое. В банковскую сферу и бизнес детей отдавать хотят все реже
Фото: Геннадий Хамельянин / ТАСС

Более трети россиян (35%) хотели бы, чтобы их подрастающие дети или внуки выбрали будущей профессией работу врача, следует из отчета Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Для сравнения, в 2005 году сторонников выбора детьми этой профессии было лишь 12%.

Профессию педагога перспективной считают сейчас 10% россиян, что в два с лишним раза больше, чем было пять лет назад (4%). За те же пять лет вдвое выросло число тех, кто хотел бы видеть сына военным (с 6% до 13%). Отправить сына или дочь в полицию не против 5% респондентов — пять лет назад среди россиян, которые желали бы своим детям и внукам такой профессии, не набралось и одного процента.

«За последние годы произошла существенная трансформация в восприятии разных сфер занятости. Благодаря принятию мер, направленных на повышение уровня материального обеспечения и социального статуса представителей таких профессиональных групп, как медики, педагоги, военнослужащие, привлекательность работы в этих сферах существенно возросла», — комментирует директор по исследованиям ВЦИОМа Елена Михайлова.

По ее словам, результаты опроса свидетельствуют о том, что родители все реже готовы рекомендовать детям выбирать работу «исключительно по принципу потенциальной доходности» и все чаще отдают предпочтение «самым гуманным и социально значимым сферам».

Опрос ВЦИОМа действительно зафиксировал некоторый спад интереса родителей к специальностям из финансовой сферы (экономистом или бухгалтером ребенка хотят видеть 9% россиян против 13% в 2012 году, банковским служащим — 1% против 4%). Подавляющее большинство респондентов не видит для своих детей будущего и на гражданской госслужбе, за пять лет число тех, кто хотел бы видеть ребенка чиновником, сократилось с 4% до 1%.

«Структура ожиданий россиян относительно профессионального будущего детей сегодня в большей степени, чем десятилетие назад, соответствует актуальным запросам рынка труда, что обеспечивает потенциал для гармоничного развития общества», — пояснила Михайлова.

Пять лет назад проводившиеся в России опросы свидетельствовали о том, что значительная доля молодежи хотела бы делать именно карьеру чиновника. В 2011 году занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев называл такую ситуацию «тревожной».

«Когда молодежь строго выбирает в качестве жизненного пути путь государственного служащего, такого «Акакия Акакиевича», то возникает вопрос: а почему? Это очень престижно? Ну, наверное, не очень, внешне во всяком случае. Я не говорю про министерские должности, а такие низовые должности. Там хорошо платят? Нет, платят плохо. А почему? А потому что это способ быстрого обогащения — коррупция. То есть они видят в этом пример того, как можно быстро, не прилагая труда, добиться успеха в жизни», — заявил Медведев на встрече с представителями малого бизнеса.

В 2013 году опрос, проведенный экспертами Исследовательского центра рекрутингового портала Superjob.ru, показал, что поступить на госслужбу или в госкомпанию хотели бы 55% россиян, в том числе 58% респондентов в возрасте до 24 лет.

Составленный в 2016 году рейтинг самых привлекательных для российских студентов-экономистов работодателей возглавил «Газпром». Наряду с газовой монополией первые строчки рейтинга заняли «Газпром нефть» и «Роснефть». Эти же компании пользуются наибольшей популярностью у студентов технических специальностей.

В декабре 2016 года ВЦИОМ сообщил, что работу в силовых структурах считают вполне подходящей для своих детей 53% россиян.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: ВЦИОМ
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
Российские специалисты назвали самых привлекательных работодателей Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.