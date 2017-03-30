Треть россиян пожелала видеть своих детей врачами

За последние 12 лет число тех, кто хотел бы видеть своего ребенка врачом, выросло в России втрое. В банковскую сферу и бизнес детей отдавать хотят все реже

Фото: Геннадий Хамельянин / ТАСС

Более трети россиян (35%) хотели бы, чтобы их подрастающие дети или внуки выбрали будущей профессией работу врача, следует из отчета Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Для сравнения, в 2005 году сторонников выбора детьми этой профессии было лишь 12%.

Профессию педагога перспективной считают сейчас 10% россиян, что в два с лишним раза больше, чем было пять лет назад (4%). За те же пять лет вдвое выросло число тех, кто хотел бы видеть сына военным (с 6% до 13%). Отправить сына или дочь в полицию не против 5% респондентов — пять лет назад среди россиян, которые желали бы своим детям и внукам такой профессии, не набралось и одного процента.

«За последние годы произошла существенная трансформация в восприятии разных сфер занятости. Благодаря принятию мер, направленных на повышение уровня материального обеспечения и социального статуса представителей таких профессиональных групп, как медики, педагоги, военнослужащие, привлекательность работы в этих сферах существенно возросла», — комментирует директор по исследованиям ВЦИОМа Елена Михайлова.

По ее словам, результаты опроса свидетельствуют о том, что родители все реже готовы рекомендовать детям выбирать работу «исключительно по принципу потенциальной доходности» и все чаще отдают предпочтение «самым гуманным и социально значимым сферам».

Опрос ВЦИОМа действительно зафиксировал некоторый спад интереса родителей к специальностям из финансовой сферы (экономистом или бухгалтером ребенка хотят видеть 9% россиян против 13% в 2012 году, банковским служащим — 1% против 4%). Подавляющее большинство респондентов не видит для своих детей будущего и на гражданской госслужбе, за пять лет число тех, кто хотел бы видеть ребенка чиновником, сократилось с 4% до 1%.

«Структура ожиданий россиян относительно профессионального будущего детей сегодня в большей степени, чем десятилетие назад, соответствует актуальным запросам рынка труда, что обеспечивает потенциал для гармоничного развития общества», — пояснила Михайлова.

Пять лет назад проводившиеся в России опросы свидетельствовали о том, что значительная доля молодежи хотела бы делать именно карьеру чиновника. В 2011 году занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев называл такую ситуацию «тревожной».

«Когда молодежь строго выбирает в качестве жизненного пути путь государственного служащего, такого «Акакия Акакиевича», то возникает вопрос: а почему? Это очень престижно? Ну, наверное, не очень, внешне во всяком случае. Я не говорю про министерские должности, а такие низовые должности. Там хорошо платят? Нет, платят плохо. А почему? А потому что это способ быстрого обогащения — коррупция. То есть они видят в этом пример того, как можно быстро, не прилагая труда, добиться успеха в жизни», — заявил Медведев на встрече с представителями малого бизнеса.

В 2013 году опрос, проведенный экспертами Исследовательского центра рекрутингового портала Superjob.ru, показал, что поступить на госслужбу или в госкомпанию хотели бы 55% россиян, в том числе 58% респондентов в возрасте до 24 лет.

Составленный в 2016 году рейтинг самых привлекательных для российских студентов-экономистов работодателей возглавил «Газпром». Наряду с газовой монополией первые строчки рейтинга заняли «Газпром нефть» и «Роснефть». Эти же компании пользуются наибольшей популярностью у студентов технических специальностей.

В декабре 2016 года ВЦИОМ сообщил, что работу в силовых структурах считают вполне подходящей для своих детей 53% россиян.