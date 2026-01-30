Bloomberg предупредил о первом в истории сокращении населения США

Подсчеты демографов разошлись с оценкой властей, согласно которой сокращение ожидается лишь в начале XXII века. Спад может наступить уже в 2026 году, причиной аналитики называют в том числе иммиграционную политику Трампа

Фото: Andres Kudacki / Getty Images

США рискуют столкнуться с первым в своей истории сокращением населения, оно может произойти уже в 2026 году, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков Американского института предпринимательства (AEI) и Брукингского института (Brookings Institution).

Американское Бюро переписи населения ранее прогнозировало, что к 2080 году численность населения США перестанет расти, а к началу XXII века начнет сокращаться. Однако опрошенные Bloomberg специалисты считают, что эта веха будет достигнута на несколько десятилетий раньше, если даже не в 2026-м.

По данным демографов, с тех пор как в США начали проводить переписи населения в 1790 году, снижения численности населения никогда не наблюдалось. В то же время из данных Бюро переписи, упомянутых выше, следовало, что единственное в истории страны сокращение численности населения произошло в 1918-м, когда разразилась пандемия испанки и шла Первая мировая война.

По состоянию на 1 июля 2025 года в США проживали 341,8 млн человек. Сейчас численность населения составляет 342,3 млн, такие данные показывает счетчик на сайте Бюро переписи. В 2024 году население страны увеличилось на 3,2 млн человек, или на 1%, а в 2021-м был зафиксирован исторически минимальный прирост — 0,2%. В 2017 году естественный прирост составлял около 1,1 млн человек, а в период с 2000 по 2010 год он колебался от 1,6 млн до 1,9 млн человек.

Как правило, США неизменно привлекали в страну трудовых мигрантов, что способствовало росту численности населения. Однако уже в этом году, в том числе из-за миграционной политики администрации президента Дональда Трампа, число жителей впервые может реально упасть — более чем на 400 тыс. человек, предупреждают эксперты.

В условиях, когда чистая миграция (прибытия минус отъезды) в США уже перестает компенсировать снижение рождаемости и рост смертности, связанные со старением населения, ужесточение иммиграционной политики лишь приближает момент, когда цифра перестанет расти, а в перспективе и сократится, утверждает издание.

Сокращение населения прямо влияет на экономику, поясняет Bloomberg и приводит в пример Китай. В 2025-м в стране был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости с начала правления Компартии в 1949 году. Население Японии достигло пика в 128 млн человек в 2010 году, но теперь его сокращение уже много лет тормозит экономический рост. Ухудшение демографической ситуации в Европе также считается одним из факторов экономического кризиса, говорится в статье.

В США активных дискуссий на эту тему не было многие годы, до тех пор, пока в 2023-м Бюро переписи не опубликовало свой последний долгосрочный прогноз по численности населения, отмечает Bloomberg. Тем не менее администрация Трампа, поставившая приоритетом сокращения численности мигрантов под предлогом повышения заработной платы для местного населения и снижение стоимости жилья, может не видеть в этом проблемы, пишет агентство.

Пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон в беседе с изданием заявила, что в США «нет недостатка в квалифицированных кадрах и специалистах, способных расширить нашу рабочую силу». По ее словам, программа администрации по созданию рабочих мест для американских рабочих отражает приверженность использованию «нераскрытого потенциала» вкупе с обеспечением соблюдения иммиграционного законодательства.

Последняя перепись показала, что за год к 1 июля 2025 года численность населения США выросла всего на 0,5%, или на 1,8 млн человек. Это самый низкий показатель с начала пандемии. Основной причиной замедления роста стало резкое сокращение чистой миграции с пика в 2,7 млн человек в год (данные на июль 2024 года) до 1,3 млн, пишет Bloomberg.

За тот же период число рождений превысило число смертей на 519 тыс., но прирост сокращается. По прогнозу Бюджетного управления конгресса, к 2030 году он, вероятно, полностью пропадет, и США станут полностью зависимыми от иммиграции, если понадобится увеличить численность жителей.