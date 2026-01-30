 Перейти к основному контенту
Общество
Bloomberg рассказал о «драме наследства» в самой богатой семье Швеции

Bloomberg: богатейшая семья Швеции Валленберг столкнулась с драмой наследования
Сейчас в семье Валленбергов остро стоит вопрос, кто примет на себя руководство от следующего поколения. Инсайдер и историк считают, что процесс определяют влияние и «меритократия по крови», а не квалификация и образование
Петер Валленберг-младший c женой Кларой&nbsp;
Петер Валленберг-младший c женой Кларой  (Фото: Patrik A–Sterberg / Global Look Press)

В шведской династии Валленбергов в скором времени может возникнуть «драма» вокруг наследства, пишет Bloomberg.

Старшие члены семьи, известной строгой внутренней иерархией и твердым руководством, стремятся к «упорядоченной» передаче ролей следующему поколению. Однако эксперимент, который провел глава рода Петер Валленберг-младший более десяти лет назад, бросает вызов устоявшимся традициям, сообщает издание.

Валленберги — представители шведской корпоративной элиты, они имеют большое влияние в местной бизнес-среде. Семья имеет доли в инвестиционной компании EQT, производителе телекоммуникационного оборудования Ericsson, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), компании Electrolux и других.

Она контролирует сложную сеть фондов, холдингов и прочих структур и обладает огромным влиянием на принятие решений: как пишет Bloomberg, не указывая источник, Валленберги контролируют около 40% компаний на шведской фондовой бирже. Стоимость этой империи, по оценке издания, составляет $39,8 млрд.

Дивиденды от инвестиций Валленберги направляют на финансирование грантов в области медицины, науки и технологий.

Тогда Валленберг, в чьем семействе много ветвей, пытался побудить более дальних родственников пообщаться между собой. Как отмечает Bloomberg, он не стремился выбрать преемника и ставил целью именно налаживание отношений.

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Экономика

Однако действия главы семьи заложили основу для масштабной внутренней перестройки — члены семейства из нового поколения по мере старения своих предшественников в последние годы заняли высокие должности в компаниях — ключевых активах Валленбергов. Тем не менее руководящие посты по-прежнему остались нераспределенными.

Сейчас семьей фактически руководит 66-летний Петер Валленберг, он же отвечает за планирование преемственности. В делах ему помогают старший брат, 70-летний Якоб, и 69-летний двоюродный брат Маркус.

Однако новое поколение вместе с бизнес-империей стоимостью почти $40 млрд унаследует целый ряд проблем. Так, некоторые партнеры семьи считают, что созданная Валленбергами система закрепляет привилегии главных акционеров и ставит в невыгодное положение миноритарных.

Влияние семьи Валленберг на корпоративный сектор основано на системе акций класса А, обеспечивающих большое количество голосов. Так, Investor AB Валленбергов контролирует менее 10% акций Ericsson, но около четверти голосов.

Петер Валленберг в разговоре с Bloomberg опроверг наличие в семье фаворитов — потенциальных претендентов в наследники. Он выразил мнение, что более активную роль в руководстве, чем раньше, должны играть женщины из семьи Валленбергов.

«Для того чтобы эта преемственность сработала, нам нужна команда шестого поколения, которая не только обладает профессиональными способностями и желанием выполнять эту работу, но и может работать вместе и действительно хорошо знает друг друга», — сказал он.

Управляющий одним из хедж-фондов сказал Bloomberg на условиях анонимности, что Валленберги представляют отбор на руководящие должности как процесс, ориентированный на результаты, хотя в конечном итоге эти посты достаются влиятельным инсайдерам. Историк Гуннар Веттерберг же считает, что типичная для Валленбергов преемственность представляет собой «меритократию по крови», поскольку, хотя образование и квалификация имеют значение, решающим фактором является родословная и сам факт принадлежности к семье.

Петер Валленберг, комментируя недавние назначения, однако, опроверг это: «Их выдвинули потому, что это были члены семьи с соответствующим опытом и квалификацией. <…> Мы не агентство по трудоустройству», — пояснил он.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Швеция наследство



