Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Общее состояние миллиардеров в 2025 году составило $18 276 млрд, что стало рекордом по крайней мере с 1987 года, подсчитали в международной организации по борьбе с неравенством Oxfam. Как отмечается в ее отчете, опубликованном в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе, скорость накопления богатства в 2025 году оказалась в три раза выше, чем в среднем на протяжении последних пяти лет.
Согласно исследованию Oxfam, ушедший год стал рекордным и по количеству миллиардеров, число которых впервые превысило 3 тыс. человек. 2020-е годы в организации окрестили «десятилетием миллиардеров».И сообщили, что 12 богатейших людей мира обладают богатством, превышающим общее состояние беднейшей половины населения планеты, а в руках 10 самых обеспеченных миллиардеров находится более $2,4 трлн — столько же, по данным Всемирного банка, составил ВВП Италии за 2024 год.
