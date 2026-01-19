 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Инфографика РБК⁠,
0

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика

Oxfam: общее состояние миллиардеров в 2025 году достигло рекордных $18,3 трлн
Сюжет
Инфографика РБК
Общее состояние миллиардеров в 2025 году достигло $18,3 трлн, подсчитал Oxfam. Это почти в два раза больше, чем в 2020-м, и в семь раз — чем в 2000 году. Как менялось состояние самых богатых людей планеты — в инфографике РБК

Общее состояние миллиардеров в 2025 году составило $18 276 млрд, что стало рекордом по крайней мере с 1987 года, подсчитали в международной организации по борьбе с неравенством Oxfam. Как отмечается в ее отчете, опубликованном в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе, скорость накопления богатства в 2025 году оказалась в три раза выше, чем в среднем на протяжении последних пяти лет.

Согласно исследованию Oxfam, ушедший год стал рекордным и по количеству миллиардеров, число которых впервые превысило 3 тыс. человек. 2020-е годы в организации окрестили «десятилетием миллиардеров».И сообщили, что 12 богатейших людей мира обладают богатством, превышающим общее состояние беднейшей половины населения планеты, а в руках 10 самых обеспеченных миллиардеров находится более $2,4 трлн — столько же, по данным Всемирного банка, составил ВВП Италии за 2024 год.

Маск стал первым человеком в истории с состоянием $600 млрд
Бизнес
Илон Маск

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Анастасия Сирина Анастасия Сирина, Светлана Прохорова Светлана Прохорова
миллиардеры долларовые миллиардеры Forbes рейтинг Forbes Илон Маск Oxfam богатство ВЭФ
Материалы по теме
Маск ближе к $1 трлн, чем к потере первенства в топе Forbes. Инфографика
Бизнес
Богатейшие российские бизнесмены заработали в 2025 году почти $32,8 млрд
Бизнес
Богатейшие люди мира увеличили состояние на $2,2 трлн за год
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Американские войска покинули всю территорию Ирака, кроме Курдистана Политика, 16:16
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Объем экспорта Китая достиг рекордной с 1997 года доли в росте ВВП Экономика, 16:14
Минфин оценил расходы бюджета в прошлом году Экономика, 16:11
Джокович победил в первом круге Australian Open Спорт, 16:06
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика Экономика, 16:04
Суд арестовал начальника учебного центра МВД в Сыктывкаре Общество, 15:54
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Трамп встретится с мировыми лидерами в Давосе Политика, 15:50
Стармер допустил недопонимание Трампом цели отправки военных в Гренландию Политика, 15:49
Прокуратура назвала причину выкатывания с полосы самолета в Махачкале Общество, 15:36
Кулеба призвал украинцев помочь бизнесу, посетив кафе или ресторан Политика, 15:33
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Reuters узнал о предложении ЦБ Индии связать цифровые валюты БРИКС Экономика, 15:27
Датские военные прибудут в Гренландию Политика, 15:26