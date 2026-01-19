Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика

Общее состояние миллиардеров в 2025 году достигло $18,3 трлн, подсчитал Oxfam. Это почти в два раза больше, чем в 2020-м, и в семь раз — чем в 2000 году. Как менялось состояние самых богатых людей планеты — в инфографике РБК

Общее состояние миллиардеров в 2025 году составило $18 276 млрд, что стало рекордом по крайней мере с 1987 года, подсчитали в международной организации по борьбе с неравенством Oxfam. Как отмечается в ее отчете, опубликованном в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе, скорость накопления богатства в 2025 году оказалась в три раза выше, чем в среднем на протяжении последних пяти лет.

Согласно исследованию Oxfam, ушедший год стал рекордным и по количеству миллиардеров, число которых впервые превысило 3 тыс. человек. 2020-е годы в организации окрестили «десятилетием миллиардеров».И сообщили, что 12 богатейших людей мира обладают богатством, превышающим общее состояние беднейшей половины населения планеты, а в руках 10 самых обеспеченных миллиардеров находится более $2,4 трлн — столько же, по данным Всемирного банка, составил ВВП Италии за 2024 год.