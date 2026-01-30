В США «агент ФБР» попытался освободить убийцу главы UnitedHealthcare

Житель Миннесоты пришел в тюрьму в Бруклине и, выдав себя за агента ФБР, заявил, что у него есть постановление судьи об освобождении Манджоне, обвиняемого в убийстве главы UnitedHealthcare. У него нашли вилку для барбекю и лезвие

Луиджи Манджоне (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

В США мужчина под видом агента Федерального бюро расследований (ФБР) попытался освободить из тюрьмы Луиджи Манджоне, обвиняемого в убийстве главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в декабре 2024 года, сообщает CBS News.

Марк Андерсон пришел в федеральную тюрьму в Бруклине и, выдав себя за агента ФБР, заявил, что у него есть постановление судьи об освобождении заключенного. По словам источника телеканала, речь шла об освобождении Манджоне. Андерсон приехал в Нью-Йорк ради работы, с которой у него не сложилось, с тех пор он работает в пиццерии. Ему 36 лет, он родом из Манкато, штат Миннесота, рассказал собеседник.

Когда сотрудники следственного изолятора в Бруклине потребовали предъявить документы, мужчина показал водительское удостоверение штата Миннесота и заявил, что у него есть оружие. При обыске у него нашли вилку для барбекю и круглое стальное лезвие.

Как сообщил CBS News другой источник, Андерсон утверждал, что его преследует мексиканский картель «Халиско — Новое поколение», поэтому он хотел, чтобы его арестовали. По словам собеседника, нет никаких признаков того, что Манджоне знал о произошедшем.

Гендиректор одной из самых крупных в США медицинских страховых компаний — UnitedHealthcare, подразделения UnitedHealth Group, — 50-летний Томпсон был убит в декабре 2024 года в Нью-Йорке. По подозрению в убийстве топ-менеджера задержали 26-летнего Манджоне.

Пользователи соцсетей прозвали его «Робин Гуд наших дней» и «настоящий Джон Уик» (Джон Уик — наемный убийца, герой одноименной франшизы в исполнении Киану Ривза), отмечал журнал People. У Манджоне нашли манифест, в котором индустрия медицинского страхования называлась «паразитами». В конце прошлого года в Нью-Йорке начался процесс над ним. Ему может грозить смертная казнь.