В США «агент ФБР» попытался освободить убийцу главы UnitedHealthcare
В США мужчина под видом агента Федерального бюро расследований (ФБР) попытался освободить из тюрьмы Луиджи Манджоне, обвиняемого в убийстве главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в декабре 2024 года, сообщает CBS News.
Марк Андерсон пришел в федеральную тюрьму в Бруклине и, выдав себя за агента ФБР, заявил, что у него есть постановление судьи об освобождении заключенного. По словам источника телеканала, речь шла об освобождении Манджоне. Андерсон приехал в Нью-Йорк ради работы, с которой у него не сложилось, с тех пор он работает в пиццерии. Ему 36 лет, он родом из Манкато, штат Миннесота, рассказал собеседник.
Когда сотрудники следственного изолятора в Бруклине потребовали предъявить документы, мужчина показал водительское удостоверение штата Миннесота и заявил, что у него есть оружие. При обыске у него нашли вилку для барбекю и круглое стальное лезвие.
Как сообщил CBS News другой источник, Андерсон утверждал, что его преследует мексиканский картель «Халиско — Новое поколение», поэтому он хотел, чтобы его арестовали. По словам собеседника, нет никаких признаков того, что Манджоне знал о произошедшем.
Гендиректор одной из самых крупных в США медицинских страховых компаний — UnitedHealthcare, подразделения UnitedHealth Group, — 50-летний Томпсон был убит в декабре 2024 года в Нью-Йорке. По подозрению в убийстве топ-менеджера задержали 26-летнего Манджоне.
Пользователи соцсетей прозвали его «Робин Гуд наших дней» и «настоящий Джон Уик» (Джон Уик — наемный убийца, герой одноименной франшизы в исполнении Киану Ривза), отмечал журнал People. У Манджоне нашли манифест, в котором индустрия медицинского страхования называлась «паразитами». В конце прошлого года в Нью-Йорке начался процесс над ним. Ему может грозить смертная казнь.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля