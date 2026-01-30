 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В США «агент ФБР» попытался освободить убийцу главы UnitedHealthcare

Мужчина под видом агента ФБР пытался освободить убийцу UnitedHealthcare Манджоне
Житель Миннесоты пришел в тюрьму в Бруклине и, выдав себя за агента ФБР, заявил, что у него есть постановление судьи об освобождении Манджоне, обвиняемого в убийстве главы UnitedHealthcare. У него нашли вилку для барбекю и лезвие
Луиджи Манджоне
Луиджи Манджоне (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

В США мужчина под видом агента Федерального бюро расследований (ФБР) попытался освободить из тюрьмы Луиджи Манджоне, обвиняемого в убийстве главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в декабре 2024 года, сообщает CBS News.

Марк Андерсон пришел в федеральную тюрьму в Бруклине и, выдав себя за агента ФБР, заявил, что у него есть постановление судьи об освобождении заключенного. По словам источника телеканала, речь шла об освобождении Манджоне. Андерсон приехал в Нью-Йорк ради работы, с которой у него не сложилось, с тех пор он работает в пиццерии. Ему 36 лет, он родом из Манкато, штат Миннесота, рассказал собеседник.

Когда сотрудники следственного изолятора в Бруклине потребовали предъявить документы, мужчина показал водительское удостоверение штата Миннесота и заявил, что у него есть оружие. При обыске у него нашли вилку для барбекю и круглое стальное лезвие.

Что известно о подозреваемом в убийстве главы UnitedHealthcare в США
Общество
Луиджи Манджоне

Как сообщил CBS News другой источник, Андерсон утверждал, что его преследует мексиканский картель «Халиско — Новое поколение», поэтому он хотел, чтобы его арестовали. По словам собеседника, нет никаких признаков того, что Манджоне знал о произошедшем.

Гендиректор одной из самых крупных в США медицинских страховых компаний — UnitedHealthcare, подразделения UnitedHealth Group, — 50-летний Томпсон был убит в декабре 2024 года в Нью-Йорке. По подозрению в убийстве топ-менеджера задержали 26-летнего Манджоне.

Пользователи соцсетей прозвали его «Робин Гуд наших дней» и «настоящий Джон Уик» (Джон Уик — наемный убийца, герой одноименной франшизы в исполнении Киану Ривза), отмечал журнал People. У Манджоне нашли манифест, в котором индустрия медицинского страхования называлась «паразитами». В конце прошлого года в Нью-Йорке начался процесс над ним. Ему может грозить смертная казнь.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Елена Чернышова
ФБР США страховая компания убийство обвиняемый
Материалы по теме
Убийца главного страховщика США нанял в адвокаты экс-прокурора Манхэттена
Общество
Фанаты убийцы главного страховщика в США начали жертвовать на его защиту
Общество
Independent выяснила, как собирались убить главу UnitedHealthcare
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 29 янв, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 29 янв, 17:41
Цифровой штат и эмпатия как KPI: 11 диджитал-прогнозов на 2026 годПодписка на РБК, 09:06
Выдача льготной ипотеки на вторичное жилье подскочила в 1,5 раза за год Недвижимость, 09:00
Трамп считает, что Великобритании и Канаде «опасно» иметь дело с Китаем Политика, 08:58
В США «агент ФБР» попытался освободить убийцу главы UnitedHealthcare Общество, 08:57
В 2025 году году Россия экспортировала около 80 млн т продовольствия Экономика, 08:47
Дума рассмотрит исключение записей о детях из загранпаспортов Общество, 08:41
«Подорвано доверие». Почему Роспатент ужесточил требования к заявкамПодписка на РБК, 08:32
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Блокировка Google в 2026 году: опасения и реальность Life, 08:30
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
Пентагон заключил контракт на обслуживание истребителей F-16 Общество, 08:20
Куба обвинила США в попытке обречь ее на «экстремальные условия жизни» Политика, 08:13
В Ненецком автономном округе ударили 42-градусные морозы Общество, 08:07
Кипр готовится ужесточить правила продажи недвижимости. Что ждет россиянПодписка на РБК, 08:06
Что делать, если налоговая проверка грозит уголовным деломПодписка на РБК, 08:03