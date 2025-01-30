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Общество ,  
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В Испании произошел взрыв на заводе боеприпасов Rheinmetall

По предварительным данным, взорвался резервуар, шесть человек пострадали. Загорелся лесной массив, огонь уже потушили. Год назад на том же заводе двое рабочих пострадали в результате возгорания
Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press
Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press

На заводе боеприпасов Rheinmetall в испанской провинции Мурсия произошел взрыв, сообщают радио Cadena Ser и Onda Regional со ссылкой на экстренные службы.

По данным радиостанций, ранения получили шесть человек. Onda Regional сообщает, что на пороховом заводе в районе Хавали-Вьехо взорвалась цистерна, Heraldo также пишет о взрыве резервуара.

Пострадавшие получили ожоги, и отравились дымом, один из них получил травму головы. Ранения одного из пострадавших оцениваются как серьезные, передает радиостанция. Всех раненых, по ее информации, госпитализировали, им от 30 до 52 лет. Heraldo пишет, что все пострадавшие — рабочие завода.

Как сообщают радиостанции, взрыв прозвучал около 16:20 по местному времени (18:20 мск). После него на месте начался пожар, который охватил 2 тыс. кв. м, в основном заросшие кустарником. Cadena Ser пишет, что горел лесной массив, и что было два очага возгорания — во втором месте пламя охватило площадь в 1 тыс. кв. м. Огонь уже потушили, передают Onda Regional и Heraldo.

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Институт охраны труда и техники безопасности Мурсии уведомили о происшествии для последующего расследования, пишет издание.

Rheinmetall — один из крупнейших поставщиков оружия на Украину. Оружейный завод в Хавали-Вьехо — один из семи, которыми международный концерн владеет в Испании. Штаб-квартира Rheinmetall находится в Дюссельдорфе (Германия).

Год назад, 25 января 2024 года, на том же заводе в Испании двое рабочих получили серьезные ожоги в результате возгорания растворителя, сообщает Heraldo.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Rheinmetall взрыв Испания боеприпасы


 

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