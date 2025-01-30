Эрмитаж временно закрыл вход в Зимний дворец

В Эрмитаж поступило анонимное сообщение об угрозе безопасности, в связи с чем временно закрыт вход в Зимний Дворец, а попасть в Главный музейный комплекс можно через Шуваловский проезд

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Вход в Зимний дворец Эрмитажа временно закрыли из-за угрозы безопасности, сообщили в пресс-службе музея.

После анонимного сообщения проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений. «Мы сообщим, как только Эрмитаж возобновит работу в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Войти в Главный музейный комплекс можно через Шуваловский проезд. Те, кто приобрел билеты на 30 января, смогут посетить выставки после снятия ограничений или в другой день.

Главный музейный комплекс Эрмитажа расположен на Дворцовой площади в историческом центре Санкт-Петербурга и включает в себя Зимний дворец и его Запасной дом, здания Малого, Большого (Старого) и Нового Эрмитажа, а также Эрмитажный театр. Также музею принадлежат Главный штаб, Меншиковский дворец, Музей Императорского фарфорового завода и реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня». Общая площадь помещений превышает 233 тыс. кв. м.

25 января сообщения о «минировании» Эрмитажа поступали дважды. В частности, после звонка «террориста из ЛНР Ярослава» были эвакуированы около 3,3 тыс. человек, однако в ходе проверки помещений взрывных устройств не обнаружили. Во втором случае неизвестный злоумышленник потребовал 450 тыс. руб., угрожая взорвать Александровскую колонну. В отношении него завели дело о ложных сообщениях об акте терроризма.