В Пакистане толпа заживо сожгла туриста за осквернение Корана

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В Пакистане толпа отбила у полицейских подозреваемого в осквернении Корана и расправилась с ним, сообщает газета Pakistan Today со ссылкой на полицию.

Турист из Сиялкота (город в провинции Пенджаб) был арестован в округе Сват провинции Хайбер-Пахтунхва по подозрению в сожжении Корана. Его решили перевезти в полицейский участок в районе Мадьян.

После того как об этом объявили через громкоговорители, установленные на местных мечетях, толпа осадила и взяла штурмом участок.

«Разъяренные люди также выхватили обвиняемого из рук полиции и, протащив по улицам, подожгли и убили», — цитирует издание пресс-службу районной полиции.

Кроме того, в больницу были доставлены 11 местных жителей, пострадавших в столкновениях. Власти Пакистана направили в Мадьян для восстановления порядка спецназ.

В марте 2024 года суд в Пакистане приговорили к смертной казни двоих юношей за создание фотографий и видео, которые содержали уничижительные слова в адрес пророка Мухаммеда и его жен.