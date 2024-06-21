В Пакистане толпа заживо сожгла туриста за осквернение Корана
В Пакистане толпа отбила у полицейских подозреваемого в осквернении Корана и расправилась с ним, сообщает газета Pakistan Today со ссылкой на полицию.
Турист из Сиялкота (город в провинции Пенджаб) был арестован в округе Сват провинции Хайбер-Пахтунхва по подозрению в сожжении Корана. Его решили перевезти в полицейский участок в районе Мадьян.
После того как об этом объявили через громкоговорители, установленные на местных мечетях, толпа осадила и взяла штурмом участок.
«Разъяренные люди также выхватили обвиняемого из рук полиции и, протащив по улицам, подожгли и убили», — цитирует издание пресс-службу районной полиции.
Кроме того, в больницу были доставлены 11 местных жителей, пострадавших в столкновениях. Власти Пакистана направили в Мадьян для восстановления порядка спецназ.
В марте 2024 года суд в Пакистане приговорили к смертной казни двоих юношей за создание фотографий и видео, которые содержали уничижительные слова в адрес пророка Мухаммеда и его жен.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде