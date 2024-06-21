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Общество ,  
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В Пакистане толпа заживо сожгла туриста за осквернение Корана

Фото: Annice Lyn / Getty Images
Фото: Annice Lyn / Getty Images

В Пакистане толпа отбила у полицейских подозреваемого в осквернении Корана и расправилась с ним, сообщает газета Pakistan Today со ссылкой на полицию.

Турист из Сиялкота (город в провинции Пенджаб) был арестован в округе Сват провинции Хайбер-Пахтунхва по подозрению в сожжении Корана. Его решили перевезти в полицейский участок в районе Мадьян.

После того как об этом объявили через громкоговорители, установленные на местных мечетях, толпа осадила и взяла штурмом участок.

«Разъяренные люди также выхватили обвиняемого из рук полиции и, протащив по улицам, подожгли и убили», — цитирует издание пресс-службу районной полиции.

Кроме того, в больницу были доставлены 11 местных жителей, пострадавших в столкновениях. Власти Пакистана направили в Мадьян для восстановления порядка спецназ.

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Фото:Akhtar Soomro / Reuters

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Теги
Коран толпа Пакистан Богохульство

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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