В аэропорту корейского Пусана загорелся пассажирский лайнер

В международном аэропорту города Пусан в Южной Корее загорелся пассажирский самолет, более 170 пассажиров и членов экипажа были эвакуированы, сообщает Yonhap.

Самолет авиакомпании Air Busan направлялся в Гонконг из международного аэропорта Пусана. Хвост лайнера загорелся перед взлетом в 22:30 по местному времени. На борту находились 169 пассажиров и семь членов экипажа, их эвакуировали по надувному трапу.

Пожар, начавшийся в хвосте воздушного судна, судя по опубликованным кадрам, распространился на весь фюзеляж.

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