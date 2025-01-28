В аэропорту корейского Пусана загорелся пассажирский лайнер
В международном аэропорту города Пусан в Южной Корее загорелся пассажирский самолет, более 170 пассажиров и членов экипажа были эвакуированы, сообщает Yonhap.
Самолет авиакомпании Air Busan направлялся в Гонконг из международного аэропорта Пусана. Хвост лайнера загорелся перед взлетом в 22:30 по местному времени. На борту находились 169 пассажиров и семь членов экипажа, их эвакуировали по надувному трапу.
Пожар, начавшийся в хвосте воздушного судна, судя по опубликованным кадрам, распространился на весь фюзеляж.
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