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Замначальника Военно-медицинской академии арестовали из-за мошенничества

Замначальника Военно-медицинской академии арестовали по делу о мошенничестве
Павел Вешкин подозревается в особо крупном мошенничестве, под арестом он будет до 9 марта. По данным «Коммерсанта», дело против него связано с хищением при закупках оборудования и лекарств во время пандемии COVID-19
Павел Вешкин
Павел Вешкин (Фото: сайт Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова)

Замначальника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Павла Вешкина арестовали по подозрению в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хамовнического суда Москвы, который вынес решение.

«Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вешкина Павла Николаевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК», — сказано в сообщении. Он будет находиться под арестом до 9 марта.

Вешкина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По данным с сайта академии, он был руководителем контрактной службы.

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Как сообщает «Коммерсантъ», дело против замначальника возбудили 9 января, помимо него, фигурантами названы не установленные следствием лица из числа военных и гражданских сотрудников академии и предприниматели. Вешкина задержали 24 января.

По версии следствия, в начале 2022-го, когда в России получил распространение штамм коронавируса «омикрон», группа лиц на территории Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской и Московской областей разработала схему хищения бюджетных средств «с целью личного обогащения». Ее участники обратились в главное военно-медицинское управление Минобороны с просьбой срочно выделить средства на закупку различного оборудования, в том числе аппаратов для ИВЛ, и медикаментов. Деньги были выделены, их использовали для заключения контрактов с фирмами, подконтрольными мошенникам.

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В деле говорится об ущербе в 40 млн руб., но газета пишет, что он может вырасти.

Вешкин в суде заявил, что не понимает, в совершении какого преступления его подозревают. Представитель следствия попросил заключить его под стражу из-за риска, что подозреваемый может оказать давление на других участников расследования и скрыться в Грузии, где у него проживают родственники. Защита заявила, что утверждения следователя никакими доказательствами не подтверждаются, решение суда об аресте будет обжаловано.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
мошенничество вузы контрактная служба
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