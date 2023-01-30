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В Финляндии сообщили о попытках вывезти в Россию клюшки для гольфа и часы

Финская таможня сообщила о попытках нелегального ввоза в Россию клюшек для гольфа и часов
Финская таможня задержала мужчину, который пытался провести в Россию дорогие смарт-часы и клюшки для гольфа. Его приговорили к трем месяцам условно за нарушение санкций
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Финская таможня в июле 2022 года задержала мужчину, который пытался провести две клюшки для гольфа и «умные» часы, стоимость которых превысила разрешенный предел в €300. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Как писало местное издание Yle, мужчина снял за июнь и июль с карт в банкоматах €78 тыс. и на €50 тыс. купил различных товаров. Еще €28 тыс. он небольшими партиями провез в Россию, для чего потребовались семь пересечений границы. При одном из пересечений границы у мужчины нашли €800 наличными, смарт-часы стоимостью около €800 и две клюшки для гольфа стоимостью более €1 тыс. В октябре уездный суд южной области Кюменлааксо приговорил его к трем месяцам лишения свободы условно за нарушение санкционных правил. В ходе расследования также выяснилось, что ранее летом мужчина вывез в Россию эхолоты.

В октябре водитель белорусского грузовика, ожидавший въезда в Россию, передал таможенникам документы, в которых говорилось, что четыре воздушных компрессора, которые он перевозил, стоимостью более $22 тыс. были предназначены для компании в Казахстане, пишет WSJ.

Таможенные агенты, осматривавшие его грузовик, обнаружили идентичные документы, в которых говорилось, что оборудование направлялось в Россию, рассказала изданию финский прокурор Мирва Хиландер. Водитель сказал чиновникам, что документы в его грузовике были неправильными и он просто забыл их уничтожить. Однако, по ее словам, суд ему не поверил и приговорил к четырехмесячному условному сроку, после чего мужчина обжаловал приговор.

Всего, по данным финской таможни, после 24 февраля 2022 года из-за незаконного экспорта было открыто более 250 дел, включая дела о попытках провезти роскошные автомобили, гидролокаторы, тепловые насосы и наличные деньги. По словам опрошенных WSJ работников таможни, они досконально проверяют все автомобили и грузовики и количество спорных ситуаций или случаев, когда люди пытаются провезти через границу запрещенные товары, растет.

Некоторым, тем не менее, удается оспорить решения местных судов. Так, двое мужчин в сентябре 2022 года были остановлены при попытке пересечь границу Финляндии и России на автомобилях каждый стоимостью примерно $100 тыс. Согласно их объяснениям, они переправляли автомобили из Германии в Казахстан, где у них были родственные связи, планируя продать машины на месте и вырученные деньги использовать по своему усмотрению. Финские таможенники подозревали, что автомобили не покинут территорию России. Однако в суде водители смогли представить документы и доказательства, подтверждающие их рассказы, и суд принял решение в их пользу, рассказала прокурор Хиландер.

В 2021 году, до начала спецоперации на Украине и введения санкций, Россия была пятым по величине торговым партнером ЕС, с товарооборотом примерно на €257 млрд ($280 млрд), что составляет почти 6% от объема мировой торговли блока. Почти две трети этого объема составлял импорт из России, в основном топливо и другое сырье. Финляндия была в числе ведущих торговых партнеров России в ЕС.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Финляндия клюшки гольф
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