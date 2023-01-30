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Грузовик Rio Tinto потерял на дороге в Австралии капсулу с цезием-137

Грузовик Rio Tinto потерял на дороге в Австралии радиоактивную капсулу с дозой цезия-137
Пропажу капсулы обнаружили не сразу, ее поиски идут несколько дней. Эксперты предупреждают, что длительный контакт с веществом может привести к ожогам, острой лучевой болезни и раку
Фото: Joshua Prieto / Global Look Press / Keystone Press Agency
Фото: Joshua Prieto / Global Look Press / Keystone Press Agency

Грузовик горнодобывающей компании Rio Tinto потерял высокорадиоактивную капсулу на участке пустынного шоссе длиной 1,4 тыс. км в штате Западная Австралия.

Капсула размером 6 мм на 8 мм содержит небольшое количество радиоактивного цезия-137. По словам экспертов, опрошенных Financial Times, час облучения этого радиоактивного вещества на расстоянии метра эквивалентен 10 рентгенам, а длительный контакт с ней может вызвать ожоги кожи, острую лучевую болезнь и рак.

Инцидент произошел, когда грузовик ехал из района Пилбара на склад в городе Перт. Машина выехала из шахты 12 января и прибыл в Перт 16 января, однако пропажа капсулы, которая находилась в специальном контейнере, была обнаружена только девять дней спустя.

Дэррил Рэй, и. о. начальника департамента пожарной и аварийной службы Западной Австралии, заявил, что власти ищут капсулу на «стратегических объектах», передает The Guardian.  Поисковые группы оснащены устройствами обнаружения радиации и металлодетекторами

«Мы очень серьезно относимся к произошедшему. Мы признаем, что очень тревожный инцидент, и приносим извинения», — заявил представитель Rio Tinto Саймон Тротт.

Жителям рекомендовали при обнаружении капсулы держаться от нее на расстоянии не менее пяти метров, а также связаться с представителями властей. 

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Rio Tinto радиоактивное вещество капсула Австралия
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