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Умерла певица Алла Иошпе

Эстрадная певица Алла Иошпе умерла в возрасте 83 лет. Причина — сердце, передала слова ее дочери писательница Мария Арбатова

Фото:Геннадий Прохоров / ТАСС Фото:Юрий Сомов / РИА Новости Фото:Анатолий Ломохов / Global Look Press Фото:Юрий Машков / ТАСС Фото:Вадим Тараканов / ТАСС Фото:Анатолий Ломохов / Global Look Press
Алла Йошпе, 1980-е годы (Фото: Геннадий Прохоров / ТАСС)

На 84-м году жизни скончалась народная артистка СССР, эстрадная певица Алла Иошпе. Об этом РБК сообщила писательница Мария Арбатова.

«Алла Яковлевна умерла сегодня — сердце, это информация от ее дочери, ее семьи», — сказала она.

Иошпе родилась в 1937 году в Москве. Когда ей было десять лет, она тяжело заболела: поранила ногу, и произошло заражение крови. Ногу удалось сохранить, однако проблемы с ней остались на всю жизнь.

Иошпе окончила философский факультет МГУ и в 1966 году стала кандидатом педагогических наук по психологии. Во время учебы она была солисткой в эстрадно-симфоническом оркестре университета.

В 1960 году на конкурсе художественной самодеятельности вузов Москвы Иошпе встретилась со Стаханом Рахимовым, с которым они впоследствии начали петь дуэтом, а затем и поженились.

В конце 1970-х годов состояние Иошпе начало ухудшаться. Операции не помогали, и пара решила уехать в Израиль. Однако из страны их не выпустили, а также запретили выступать на сцене.

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Дуэту вновь разрешили выйти на сцену спустя десять лет. В 2002 году Иошпе и Рахимову присвоили звания народных артистов России.

Авторы
Любовь Порываева, Виктория Полякова
певица народный артист
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