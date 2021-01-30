Умерла певица Алла Иошпе

Эстрадная певица Алла Иошпе умерла в возрасте 83 лет. Причина — сердце, передала слова ее дочери писательница Мария Арбатова

На 84-м году жизни скончалась народная артистка СССР, эстрадная певица Алла Иошпе. Об этом РБК сообщила писательница Мария Арбатова.

«Алла Яковлевна умерла сегодня — сердце, это информация от ее дочери, ее семьи», — сказала она.

Иошпе родилась в 1937 году в Москве. Когда ей было десять лет, она тяжело заболела: поранила ногу, и произошло заражение крови. Ногу удалось сохранить, однако проблемы с ней остались на всю жизнь.

Иошпе окончила философский факультет МГУ и в 1966 году стала кандидатом педагогических наук по психологии. Во время учебы она была солисткой в эстрадно-симфоническом оркестре университета.