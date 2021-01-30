Суд прекратил дело против обвиняемых в аварии «Протона» в 2010 году

Четырех сотрудников РКК «Энергия», обвиняемых в аварии ракеты с тремя спутниками «Глонасс-М» в 2010 году, освободили от уголовной ответственности за истечением срока давности

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с тремя космическими аппаратами «Глонасс-М» со стартового комплекса космодрома Байконур, 5 декабря 2010г. (Фото: Олег Урусов / ТАСС)

Королевский городской суд Московской области за истечением сроков давности прекратил уголовное преследование сотрудников РКК «Энергия», обвиняемых в аварии ракеты-носителя «Протон-М» с тремя спутниками ГЛОНАСС в 2010 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

От уголовной ответственности освобождены начальник 242-го отдела РКК «Энергия» Станислав Балакин, заместитель начальника отделения по бортовым и наземным системам космических аппаратов и средств выведения Сергей Ломтев, заместитель руководителя научно-технического центра по системам средств выведения Александр Мартынов и инженер Юрий Большигин. Первым трем фигурантам инкриминировали злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК), а Большигину — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, также повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 167 УК).

Максимальное наказание по самой тяжкой в этом деле статье о злоупотреблении полномочиями предусматривает десять лет лишения свободы. Как отмечает «Коммерсантъ», срок давности по ней истек еще 5 декабря 2020 года. В соответствии со ст. 78 УК об освобождении от уголовной ответственности, сроки давности исчисляются со дня совершения преступления.

В то же время суд оставил без рассмотрения иск Минобороны к фигурантам на сумму 2,3 млрд руб. и сохранил арест их имущества.