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Суд прекратил дело против обвиняемых в аварии «Протона» в 2010 году

Четырех сотрудников РКК «Энергия», обвиняемых в аварии ракеты с тремя спутниками «Глонасс-М» в 2010 году, освободили от уголовной ответственности за истечением срока давности
Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с тремя космическими аппаратами «Глонасс-М» со стартового комплекса космодрома Байконур, 5 декабря 2010г.
Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с тремя космическими аппаратами «Глонасс-М» со стартового комплекса космодрома Байконур, 5 декабря 2010г. (Фото: Олег Урусов / ТАСС)

Королевский городской суд Московской области за истечением сроков давности прекратил уголовное преследование сотрудников РКК «Энергия», обвиняемых в аварии ракеты-носителя «Протон-М» с тремя спутниками ГЛОНАСС в 2010 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

От уголовной ответственности освобождены начальник 242-го отдела РКК «Энергия» Станислав Балакин, заместитель начальника отделения по бортовым и наземным системам космических аппаратов и средств выведения Сергей Ломтев, заместитель руководителя научно-технического центра по системам средств выведения Александр Мартынов и инженер Юрий Большигин. Первым трем фигурантам инкриминировали злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК), а Большигину — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, также повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 167 УК).

Максимальное наказание по самой тяжкой в этом деле статье о злоупотреблении полномочиями предусматривает десять лет лишения свободы. Как отмечает «Коммерсантъ», срок давности по ней истек еще 5 декабря 2020 года. В соответствии со ст. 78 УК об освобождении от уголовной ответственности, сроки давности исчисляются со дня совершения преступления.

В то же время суд оставил без рассмотрения иск Минобороны к фигурантам на сумму 2,3 млрд руб. и сохранил арест их имущества.

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Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и тремя навигационными спутниками «Глонасс-М» стартовала 5 декабря 2010 года с космодрома Байконур. Запуск завершился аварией. По версии следствия, причиной стала неверно рассчитанная формула: в бак разгонного блока залили на 1,6 т жидкого кислорода больше, чем требовалось, «что повлекло выведение ракеты-носителя на незамкнутую орбиту и ее падение в акваторию Тихого океана». Ущерб государству был оценен в 4 млрд руб.

В связи с аварией были уволены вице-президент РКК «Энергия» Вячеслав Филин и замруководителя «Роскосмоса» Виктор Ремишевский. Анатолию Перминову, который тогда возглавлял «Роскосмос», объявили выговор. В 2011 году он покинул должность.

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Балакин, Ломтев, Мартынов и Большигин находились под подписками о невыезде, они не признавали вину. Их адвокаты настаивали, что в ходе процесса привели достаточно доказательств непричастности подзащитных к аварии.

Автор
Наталия Анисимова
уголовное дело «Протон-М» авария РКК «Энергия»
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