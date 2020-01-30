Спецслужбы не нашли бомбу у пассажирки самолета S7

Информация о наличии взрывного устройства у пассажирки самолета S7, следовавшего из Симферополя в Москву, не подтвердилась, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

«Все пассажиры вышли из самолета и повторно проходят контроль безопасности в терминале аэропорта. С пассажиркой, заявившей о наличии взрывного устройства, работают сотрудники спецслужб, идет дополнительный досмотр самолета», — рассказали в S7.

«Аэродром обслуживает все рейсы в штатном режиме. Пассажиры данного рейса доставлены в терминал», — сообщили РБК в пресс-службе Домодедово.

Пассажирский лайнер Airbus A-321 авиакомпании S7 совершил посадку в аэропорту Домодедово днем 30 января. В пресс-службе авиакомпании РБК рассказали, что во время полета одна из пассажирок встала в проходе самолета и заявила, что у нее есть взрывное устройство. Пилоты передали информацию о случившимся в Домодедово, после чего рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта.