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Спецслужбы не нашли бомбу у пассажирки самолета S7

Информация о наличии взрывного устройства у пассажирки самолета S7, следовавшего из Симферополя в Москву, не подтвердилась, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

«Все пассажиры вышли из самолета и повторно проходят контроль безопасности в терминале аэропорта. С пассажиркой, заявившей о наличии взрывного устройства, работают сотрудники спецслужб, идет дополнительный досмотр самолета», — рассказали в S7.

В Домодедово задержали угрожавшую взорвать самолет S7 пассажирку
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«Аэродром обслуживает все рейсы в штатном режиме. Пассажиры данного рейса доставлены в терминал», — сообщили РБК в пресс-службе Домодедово.

Пассажирский лайнер Airbus A-321 авиакомпании S7 совершил посадку в аэропорту Домодедово днем 30 января. В пресс-службе авиакомпании РБК рассказали, что во время полета одна из пассажирок встала в проходе самолета и заявила, что у нее есть взрывное устройство. Пилоты передали информацию о случившимся в Домодедово, после чего рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта.

В авиакомпании сообщили, что посадка прошла благополучно. Сейчас лайнер отогнали на отдельную стоянку. Женщину, заявившую о наличии у нее взрывного устройства, задержали.

Теги: новости РБК, самолет, S7
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