Первый космический турист Маска отказался от спутницы для полета на Луну

Через две недели после объявления о поиске девушки для совместного полета на Луну японский миллиардер отказался сниматься в шоу о процессе отбора из-за «смешанных чувств». Он извинился перед 27 тыс. девушек, которые подали заявки

Юсаку Маэдзава (Фото: Akio Kon / Bloomberg)

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, готовящийся стать первым космическим туристом, решил отказаться от поиска девушки для совместного полета на Луну в корабле SpaceX Илона Маска. Об этом он сообщил в своем Twitter.

В январе этого года Маэдзава заявил, что ищет незамужную женщину от 20 лет, которая интересуется полетами в космос и может участвовать в подготовке к ним. Кандидаткам также требовалось быть «всегда позитивными» и желать мира во всем мире. О процессе поиска собирались снять шоу, которое решил транслировать японский стриминговый сервис Abema TV. Заявки принимались до 17 января.

«По личным причинам я сообщил AbemaTV, что больше не буду участвовать в документальном фильме, в связи с этим я попросил отменить шоу», — написал Маэдзава.

Миллиардер отметил, что, несмотря на искреннее желание сниматься в проекте, он испытывал «смешанные чувства» по поводу своего участия. Мысль о том, что 27 722 женщины «потратили свое драгоценное время» ради заявки, заставляет его мучиться угрызениями совести за свое «эгоистичное решение».