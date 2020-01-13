Первый космический турист Маска начал искать партнершу для полета на Луну

Японский миллиардер, который станет первым космическим туристом SpaceX, ищет незамужнюю женщину в возрасте от 20 лет и старше, которая должна быть «всегда позитивна». Полет запланирован на 2023 год, он продлится около недели

Юсаку Маэдзава (Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, первый космический турист, который должен будет отправиться на корабле SpaceX к Луне, объявил о поиске спутницы для совместного полета.

В своем Twitter мужчина разместил ссылку на японский стриминговый сервис Abema TV, который будет транслировать документальное шоу, посвященное процессу поиска. Там же можно подать заявку на участие. Отмечается, что претендентки, одинокие женщины в возрасте 20 лет и старше, должны интересоваться полетами в космос и иметь возможность участвовать в подготовке к ним. Также в требованиях указано, что кандидатки должны быть «всегда позитивны» и желать мира во всем мире.

Заявки на участие принимаются до 17 января, через полторы недели после этого Маэдзава начнет рассматривать кандидатуры. В феврале и марте миллиардер проведет встречи с потенциальными спутницами, а с окончательным выбором он определится к концу марта.

Маэдзаве 44 года. По словам бизнесмена, «одиночество и пустота постепенно одолевают» его, и он поставил перед собой цель «постоянно любить одну женщину». Он отметил, что хочет вместе с будущей партнершей «прокричать о любви и мире во всем мире из космоса».