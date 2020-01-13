Первый космический турист Маска начал искать партнершу для полета на Луну

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 60,95 (-0,32) Quote, 12:18
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 67,82 (-0,23) Quote, 12:18
В Москве пассажира такси заставили перевести деньги на карту грабителя Общество, 14:15 В сборной России по биатлону произошла замена перед этапом в Рупольдинге Спорт, 13:54 «Bitcoin подешевеет до $5000»: что препятствует росту цены монеты Крипто, 13:53 Директора частной школы задержали за покушение на жену депутата в Москве Общество, 13:50 В Москве умер работник сада у стен Кремля Общество, 13:50 Посол Украины ответил на слова главы МИД Австрии о «Северном потоке-2» Политика, 13:44 Исполняющим обязанности президента Абхазии стал премьер Бганба Политика, 13:35 Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы Политика, 13:29 Чипмейкер 2020 года: почему эксперты хвалят акции Nvidia Quote, 13:26 Чем запомнилась выставка мужской моды Pitti Uomo 97 Стиль, 13:23 Теннисистка Кузнецова проиграла в первом круге на третьем турнире подряд Спорт, 13:21 Какие ниши в HR-tech могут стать золотыми жилами для инвесторов Pro, 13:18 Вдова погибшего в ЦАР журналиста Джемаля поставила под сомнение версию СК Общество, 13:08 Эксперты объяснили повышение тарифов сотовой связи Технологии и медиа, 13:04
Технологии и медиа ,  
0 

Первый космический турист Маска начал искать партнершу для полета на Луну

Японский миллиардер, который станет первым космическим туристом SpaceX, ищет незамужнюю женщину в возрасте от 20 лет и старше, которая должна быть «всегда позитивна». Полет запланирован на 2023 год, он продлится около недели
Юсаку Маэдзава (Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, первый космический турист, который должен будет отправиться на корабле SpaceX к Луне, объявил о поиске спутницы для совместного полета.

В своем Twitter мужчина разместил ссылку на японский стриминговый сервис Abema TV, который будет транслировать документальное шоу, посвященное процессу поиска. Там же можно подать заявку на участие. Отмечается, что претендентки, одинокие женщины в возрасте 20 лет и старше, должны интересоваться полетами в космос и иметь возможность участвовать в подготовке к ним. Также в требованиях указано, что кандидатки должны быть «всегда позитивны» и желать мира во всем мире.

Заявки на участие принимаются до 17 января, через полторы недели после этого Маэдзава начнет рассматривать кандидатуры. В феврале и марте миллиардер проведет встречи с потенциальными спутницами, а с окончательным выбором он определится к концу марта.

Маэдзаве 44 года. По словам бизнесмена, «одиночество и пустота постепенно одолевают» его, и он поставил перед собой цель «постоянно любить одну женщину». Он отметил, что хочет вместе с будущей партнершей «прокричать о любви и мире во всем мире из космоса».

Илон Маск представил первого туриста для полета вокруг Луны
Технологии и медиа

Маэдзава в 1998 году основал крупнейший в Японии онлайн-магазин модной одежды Zozotown. В сентябре 2019 года стало известно, что он решил продать большую часть своей доли в магазине Yahoo Japan, сумма сделки составила $3,7 млрд. Forbes оценил состояние Маэдзавы в $2 млрд.

О том, что предприниматель станет первым космическим туристом SpaceX в полете вокруг Луны, глава компании Илон Маск объявил в сентябре 2018 года. Старт намечен на 2023 год. Компания отметила, что полет продлится около недели, его стоимость не уточнялась.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: космический туризм, Луна, SpaceX
Материалы по теме
SpaceX объявила о выборе первого туриста для полета вокруг Луны
Общество
Трамп потребовал «любой ценой» отправить американцев на Луну до 2024 года
Технологии и медиа
Рогозин заявил о планах создать «лифт» на Луну «за колоссальные средства»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter