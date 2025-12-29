Бывшего вице-губернатора Краснодарского края приговорили к 11 годам

Экс-замгубернатора Кубани Сергею Власову вынесли приговор по делу о получении взятки. Сам экс-чиновник вину не признал

Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о получении взятки, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

«Назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 90 000 000 руб., с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 12 лет», — говорится в сообщении.

В суде отметили, что Власов курировал в том числе краевой депстрой. Ему стало известно, что гендиректор НАО «РСК КК» незаконно получает деньги от субподрядчиков. После этого бывший чиновник потребовал дать ему взятку в размере 50% от сумм, которые платили предпринимателю. В обмен он предложил закрыть глаза на незаконную деятельность бизнесмена и продолжить финансирование строительных работ компании бизнесмена. Гендиректор предприятия сообщил об этом правоохранителям.

Сергея Власова задержали 18 мая 2024 года сотрудники УФСБ, когда он получал взятку в размере 3 млн руб. Вину он не признал. В пресс-службе судов отметили, что она была установлена «совокупностью исследованных доказательств». Приговор Власову в законную силу пока не вступил.

Место Власова в правительстве Краснодарского края занял Александр Нестеренко. Последний был заместителем губернатора с 10 июля 2024-го по 21 мая 2025-го. На следующий день после увольнения стало известно о его задержании в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, предложивший ему отставку из-за неэффективности, отмечал, что больше половины возводимых в регионе соцобъектов строится со значительным отставанием от графика.