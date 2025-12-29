 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Синоптики спрогнозировали снежную и морозную погоду в Москве

Жителей Москвы в понедельник, 29 декабря, ожидает облачная погода и снег, следует из данных сервиса «Яндекс Погода». Гидрометцентр России сообщил, что на дорогах будет гололедица — предупреждение действует до 30 декабря 21:00.

Днем температура воздуха в столице будет на уровне минус 3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до минус 4. Ветер будет дуть преимущественно с востока со скоростью 1 м/с.

Москвичей предупредили о высокой влажности и снегопадах
Общество

Относительная влажность воздуха — около 87%, атмосферное давление — 734 мм ртутного столба.

По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, постепенное понижение температуры продолжится до первых дней нового, 2026 года. «В Москве сегодня вторые сутки без оттепелей», — написал он в телеграм-канале. Завтра, согласно данным сервиса «Яндекс Погода», температура в столице опустится до минус 6 градусов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Теги
Погода снег Москва
Материалы по теме
МЧС предупредил о сильном снегопаде в Москве в ночь с 27 по 28 декабря
Общество
Синоптики предупредили о морозах в январе 2026 года в Европейской России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
55 критериев: как ФНС будет оценивать бизнес в 2026 годуПодписка на РБК, 07:59
Минобороны сообщило об уничтожении 89 дронов за ночь Политика, 07:51
Цены на серебро впервые в истории превысили $82 за унцию Инвестиции, 07:32
Синоптики спрогнозировали снежную и морозную погоду в Москве Общество, 07:30
«Идея № 1 для инвестиций». Какие топ-5 глобальных акций покупать в 2026-мПодписка на РБК, 07:30
Fox News узнал о шансе на разговор Путина и Зеленского из-за Трампа Политика, 07:29
Экспорт российского аналога «Оземпика» стал предметом спора Бизнес, 07:01
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Тайвань осудил учения Китая около острова Политика, 07:01
Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область Политика, 06:51
В аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты Политика, 06:34
На Камчатке возбудили дело после гибели четырех человек в пожаре Общество, 06:26
Аэропорт Краснодара возобновил полеты Политика, 06:25
Трамп анонсировал встречу с Зеленским 29 декабря Политика, 06:09
Экс-комиссар ЕС Бретон заявил о хищниках вокруг союза после санкций США Политика, 05:59