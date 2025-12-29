Синоптики спрогнозировали снежную и морозную погоду в Москве

Жителей Москвы в понедельник, 29 декабря, ожидает облачная погода и снег, следует из данных сервиса «Яндекс Погода». Гидрометцентр России сообщил, что на дорогах будет гололедица — предупреждение действует до 30 декабря 21:00.

Днем температура воздуха в столице будет на уровне минус 3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до минус 4. Ветер будет дуть преимущественно с востока со скоростью 1 м/с.

Относительная влажность воздуха — около 87%, атмосферное давление — 734 мм ртутного столба.

По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, постепенное понижение температуры продолжится до первых дней нового, 2026 года. «В Москве сегодня вторые сутки без оттепелей», — написал он в телеграм-канале. Завтра, согласно данным сервиса «Яндекс Погода», температура в столице опустится до минус 6 градусов.