Москвичей предупредили о высокой влажности и снегопадах

Жителей Москвы 28 декабря ждет пасмурный день с легким снегопадом, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Синоптики отмечают, что днем температура воздуха установится около минус 2 градусов, что в сочетании с высокой влажностью в 89% может создать ощущение более сильного холода. Ветер будет дуть с востока — его скорость составит порядка 2.8 м/с, временами достигая порывов до 7 м/с. Атмосферное давление останется на уровне 732 мм рт. ст.

До конца недели москвичи столкнутся с переменчивыми погодными условиями, где морозные ночи будут чередоваться с относительно мягкими днями. Дневные температуры будут колебаться в пределах минус 2 до минус 4 градусов, а ночами столбик термометра может опуститься еще ниже. Осадки будут проявляться в виде легкого или умеренного снега. Давление будет варьироваться от 728 до 733 мм рт. ст.