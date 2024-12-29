В Канаде самолет загорелся после неудачной посадки
Аэропорт Галифакса в Канаде временно закрыли из-за инцидента с самолетом, сообщила авиагавань в X.
В публикации уточняется, что речь идет о рейсе 2259 Air Canada Express авиакомпании PAL Airlines, следовавшем из Сент-Джонса. «Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту, были высажены и вывезены с аэродрома», — сказано в сообщении.
Количество пассажиров и членов экипажа не называется.
CBC News сообщает, что самолет проскользил по взлетно-посадочной полосе и часть его загорелась. Одна из пассажирок — Никки Валентайн — рассказала телеканалу, что одно из колес шасси не сработало при посадке. «Самолет начал садиться примерно под углом 20 градусов влево, и, как только это произошло, мы услышали довольно громкий звук, который почти походил на звук удара, когда крыло самолета начало скользить по асфальту вместе с тем, что, как я предполагаю, было двигателем», — сказала она.
Материал дополняется.
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