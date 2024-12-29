Число погибших при крушении самолета Jeju Air выросло до 47 человек

Число погибших при крушении самолета авиакомпании Jeju Air в международном аэропорту Муан в Южной Корее возросло до 47 человек, двое выжили, сообщает Yonhap.

Ранее сообщалось о 28 погибших и троих спасенных.

Самолет, прилетевший из Бангкока, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего разломился пополам и загорелся.

По предварительным данным, у него отказала система шасси из-за столкновения с птицами.

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