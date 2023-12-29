В Аргентине выявили западный лошадиный энцефалит у человека

В Аргентине впервые с 1996 года выявили западный лошадиный энцефалит у человека

Это первый подтвержденный случай заболевания человека, зарегистрированный с 1996 года

Национальный координатор Международных медико-санитарных правил Аргентины 20 декабря уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случае заражения человека западным лошадиным энцефалитом, сообщается на сайте организации.

ВОЗ отмечает, что это первый подтвержденный случай заболевания человека, зарегистрированный за более чем два десятилетия. До этого западный лошадиный энцефалит был выявлен в Аргентине лишь в 1982/1983 (вспышка болезни среди лошадей) и 1996 годах.

Западный лошадиный энцефалит (WEE) — редкое заболевание, вызываемое одноименным вирусом из рода Alphavirus семейства Togaviridae. Его переносчиками являются москиты. Основным резервуарным хозяином выступают птицы из отряда воробьиные. Энцефалит поражает головной мозг.

Заболевший — из провинции Санта-Фе, это

рабочий из сельской местности, где ранее были выявлены случаи инфицирования этим видом энцефалита. 19 ноября у местного жителя были обнаружены такие симптомы, как головная боль, миалгия, головокружение, дезориентация и лихорадка. На следующий день его доставили в больницу, ему потребовалась интенсивная терапия и искусственная вентиляция легких. Пациент был выписан 20 декабря.

Всего в Аргентине с 25 ноября по 27 декабря было зарегистрировано 1182 случая энцефалита у лошадей в 12 провинциях страны, в том числе в Буэнос-Айресе.

В декабре газета La Nación писала, что западным лошадиным энцефалитом впервые заразилась овца. Случай был выявлен в городе Барадеро провинции Буэнос-Айрес. Инфицированной оказалась четырехмесячная овца, у нее наблюдалась нервозность. Животное жило в конюшне с зараженными лошадьми.