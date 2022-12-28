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Общество ,  
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В России утвердили федеральную программу дошкольного образования

Минпросвещения утвердило федеральную программу дошкольного образования

Министерство просвещения России опубликовало приказ об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования, документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Целью федеральной программы является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций», — говорится в программе.

В документе отмечается, что программа создает единое ядро дошкольного образования и единое образовательное пространство независимо от места проживания детей. Программа представляет собой основу для разработки дошкольными учреждениями образовательных программ.

В сентябре были приняты поправки в закон «Об образовании», согласно которому вместо примерных образовательных программ в школах будут введены единые (федеральные основные общеобразовательные программы — ФООП), кроме того, изменился порядок разработки учебников. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, новый порядок позволит снизить стоимость учебников, так как авторские права на них будут принадлежать России.

ФООП в начальной школе появятся по русскому языку, чтению и окружающему миру; в средней — по русскому языку и литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ. Акцент сделали на гуманитарных дисциплинах: единых программ, например, по математике или физике не планируется. Их должны разработать к 1 января 2023-го и внедрить до 1 сентября.

Теги
дошкольное образование образовательная программа Минпросвещения
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