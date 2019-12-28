В Крыму восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и цистерной

В Крыму восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и цистерной

Микроавтобус и грузовая автоцистерна столкнулись на трассе Симферополь — Алушта, в результате чего пострадали восемь человек. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.

Авария произошла в районе поселка Нижняя Кутузовка. По данным ведомства, водитель микроавтобуса Volkswagen выбрал небезопасную скорость на скользкой дороге, после чего столкнулся с автоцистерной.

Среди раненых оказались водитель микроавтобуса и семь пассажиров. Пострадавших госпитализировали.

В региональном МВД рассказали, что Volkswagen ехал по коммерческому заказу. Полиция организовала проверку.