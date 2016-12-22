Похитивший 500 млн руб. экс-глава Росграницы получил девять лет колонии

Бывший глава Росграницы Дмитрий Безделов, похитивший выделенные на строительство пограничного перехода с Абхазией деньги, приговорен к девяти годам лишения свободы. Его обвиняли в мошенничестве и создании преступной группы

Дмитрий Безделов (Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»)

Бывший начальник Федерального агентства по обустройству государственной границы (Росграница) Дмитрий Безделов получил девять лет колонии общего режима, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юлия Бочарова. Суд ранее признал его виновным в мошенничестве на сумму более 490 млн руб. Приговор вынесла судья Олеся Менделеева.

По версии обвинения, Безделов вместе с руководителем «Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» Олегом Сенкевичем и главой управления администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым создали преступное сообщество (суд исключил этот пункт из обвинительного заключения). К незаконной деятельности Безделов привлек Бориса Хайтовича, своего заместителя, и ряд других членов руководства агентства, а также директоров коммерческих организаций. Деньги были похищены в период с сентября 2009-го по май 2013 года.

Деньги, которые похитили Безделов и его сообщники, были выделены на строительство пограничного перехода с Абхазией (пункт пропуска «Адлер» в Краснодарском крае).

Кроме того, суд назначил Безделову штраф в размере 1 млн руб. и запретил ему работать в госорганах три года. Хайтович приговорен к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 750 тыс. руб.

Обвинение просило для Безделова десять лет колонии, а для Хайтовича — девять лет.

Осужденный возглавил Росграницу в августе 2008 года и проработал там пять лет, уйдя в октябре 2013 года по собственному желанию. Этому предшествовал конфликт с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, который раскритиковал Безделова за срыв сроков строительства пункта пропуска при подготовке к саммиту АТЭС, который прошел во Владивостоке в 2012 году.

Безделов был объявлен в международный розыск по линии Интерпола еще в октябре 2014 года, его задержали в Италии и в апреле 2016 года выдали России. Сенкевич находится в розыске.

Сначала следственный департамент МВД обвинял Безделова в хищении 1,1 млрд руб., но позднее сумму ущерба снизили до 490 млн руб.